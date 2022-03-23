https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html

Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян

Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян

Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T03:14

2022-03-23T03:14

2022-03-23T05:16

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности цен на сахар, этот продукт стал предметом ажиотажного спроса по всей России. В частности, начались антикартельные проверки крупнейших его производителей. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении таких компаний, как "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне. "По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков",- пояснил он.В понедельник Минпромторг сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, общество