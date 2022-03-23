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Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян - РИА Новости, 23.03.2022
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Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян
Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян
Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T03:14
2022-03-23T05:16
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности цен на сахар, этот продукт стал предметом ажиотажного спроса по всей России. В частности, начались антикартельные проверки крупнейших его производителей. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении таких компаний, как "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне. "По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков",- пояснил он.В понедельник Минпромторг сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, общество
03:14 23.03.2022 (обновлено: 05:16 23.03.2022)
 
Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян

Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сахар
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности цен на сахар, этот продукт стал предметом ажиотажного спроса по всей России. В частности, начались антикартельные проверки крупнейших его производителей. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении таких компаний, как "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".
"Закупают, в основном, люди в возрасте. Это связано с тем, что в этом году будет гораздо больше натурального хозяйства. Гораздо больше будет домашних заготовок. Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% безо всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться", - заявил директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.
В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне. "По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков",- пояснил он.
В понедельник Минпромторг сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:49
Жителя Татарстана задержали за спекуляцию сахаром через соцсеть
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаОбщество
 
 
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