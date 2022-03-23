https://ria.ru/20220323/s-400-1779550159.html

В ЦАМТО объяснили, почему Турция не передала Украине С-400

В ЦАМТО объяснили, почему Турция не передала Украине С-400 - РИА Новости, 23.03.2022

В ЦАМТО объяснили, почему Турция не передала Украине С-400

Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Украине невозможна, поскольку это означало бы отказ Анкары от суверенитета и крайне выгодного военно-технического и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T03:21

2022-03-23T03:21

2022-03-23T05:14

россия

сша

с-400 «триумф»

турция

в мире

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Украине невозможна, поскольку это означало бы отказ Анкары от суверенитета и крайне выгодного военно-технического и экономического сотрудничества с Россией, на что такой политик как турецкий президент Тайип Эрдоган никогда не пойдет, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.Эксперт выразил мнение, что сдерживающим фактором для такой поставки является еще и экономическая выгода, которую Турция стремится извлечь из ухода западного бизнеса из России."Освободившиеся места на российском рынке будут занимать все больше турецких компаний. Другой важный фактор – кратный рост турпотока из нашей страны. Добрососедство и хорошие отношения с Москвой сегодня являются залогом процветания турецкого народа, и против национальных интересов Эрдоган не пойдет", - отметил Коротченко.Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, которая не собирается отказываться от российской зенитной ракетной системы, несмотря на политическое давление, санкции и исключения Анкары из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

https://ria.ru/20220322/s-400-1779365447.html

россия

сша

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, с-400 «триумф», турция, в мире, украина