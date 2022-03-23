https://ria.ru/20220323/rynok-1779666344.html

Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены

Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены - РИА Новости, 23.03.2022

Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:13

2022-03-23T16:13

2022-03-23T16:13

экономика

коммерческая недвижимость

янина павленко

ялта

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на продовольствие не будут снижены.Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о сильно завышенных ценах на продукты питания на самом крупном Ялтинском рынке, который находится в частной собственности. На рынке работает около тысячи продавцов."Я передаю учредителю и директору, которым мы пошли навстречу на первоначальном этапе и исключили рынок из списка национализированных. Если будет такое хамство (завышение цен), то рынок будет муниципальным, а предприниматели будут те же работать. Если за неделю вопрос не будет решен, я, возможно, вернусь к вопросу национализации. Так или иначе, решение найдем", - сказал Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты.Павленко отметила, в ходе проверки предприниматели выставили "рекомендуемые сниженные ценники", но товар по таким ценам не продавали. По ее словам, в реальности 1 килограмм говядины на рынке стоит около 800 рублей, килограмм картофеля 100 рублей. Она отметила, что ее предложения к собственнику и администрации рынка о снижении цен ни к чему не привели.Ранее Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html

ялта

республика крым

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, коммерческая недвижимость, янина павленко, ялта, сергей аксенов (политик), республика крым