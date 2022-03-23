Рейтинг@Mail.ru
Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/rynok-1779666344.html
Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены
Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены - РИА Новости, 23.03.2022
Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:13
2022-03-23T16:13
экономика
коммерческая недвижимость
янина павленко
ялта
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на продовольствие не будут снижены.Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о сильно завышенных ценах на продукты питания на самом крупном Ялтинском рынке, который находится в частной собственности. На рынке работает около тысячи продавцов."Я передаю учредителю и директору, которым мы пошли навстречу на первоначальном этапе и исключили рынок из списка национализированных. Если будет такое хамство (завышение цен), то рынок будет муниципальным, а предприниматели будут те же работать. Если за неделю вопрос не будет решен, я, возможно, вернусь к вопросу национализации. Так или иначе, решение найдем", - сказал Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты.Павленко отметила, в ходе проверки предприниматели выставили "рекомендуемые сниженные ценники", но товар по таким ценам не продавали. По ее словам, в реальности 1 килограмм говядины на рынке стоит около 800 рублей, килограмм картофеля 100 рублей. Она отметила, что ее предложения к собственнику и администрации рынка о снижении цен ни к чему не привели.Ранее Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html
ялта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, янина павленко, ялта, сергей аксенов (политик), республика крым
16:13 23.03.2022
 
Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены

Глава Крыма Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на продовольствие не будут снижены.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о сильно завышенных ценах на продукты питания на самом крупном Ялтинском рынке, который находится в частной собственности. На рынке работает около тысячи продавцов.
Покупатели перед открытием гипермаркета АШАН Казань в ТЦ Южный - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах
"Я передаю учредителю и директору, которым мы пошли навстречу на первоначальном этапе и исключили рынок из списка национализированных. Если будет такое хамство (завышение цен), то рынок будет муниципальным, а предприниматели будут те же работать. Если за неделю вопрос не будет решен, я, возможно, вернусь к вопросу национализации. Так или иначе, решение найдем", - сказал Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты.
Павленко отметила, в ходе проверки предприниматели выставили "рекомендуемые сниженные ценники", но товар по таким ценам не продавали. По ее словам, в реальности 1 килограмм говядины на рынке стоит около 800 рублей, килограмм картофеля 100 рублей. Она отметила, что ее предложения к собственнику и администрации рынка о снижении цен ни к чему не привели.
Ранее Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве.
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 16:53
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьЯнина ПавленкоЯлтаСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала