Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены
Глава Крыма Аксенов пообещал национализировать крупный рынок Ялты за спекулятивные цены
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал перевести самый большой продовольственный рынок Ялты из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на продовольствие не будут снижены.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о сильно завышенных ценах на продукты питания на самом крупном Ялтинском рынке, который находится в частной собственности. На рынке работает около тысячи продавцов.
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"Я передаю учредителю и директору, которым мы пошли навстречу на первоначальном этапе и исключили рынок из списка национализированных. Если будет такое хамство (завышение цен), то рынок будет муниципальным, а предприниматели будут те же работать. Если за неделю вопрос не будет решен, я, возможно, вернусь к вопросу национализации. Так или иначе, решение найдем", - сказал Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты.
Павленко отметила, в ходе проверки предприниматели выставили "рекомендуемые сниженные ценники", но товар по таким ценам не продавали. По ее словам, в реальности 1 килограмм говядины на рынке стоит около 800 рублей, килограмм картофеля 100 рублей. Она отметила, что ее предложения к собственнику и администрации рынка о снижении цен ни к чему не привели.
Ранее Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве.