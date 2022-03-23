https://ria.ru/20220323/rozysk-1779652332.html

СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск

СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск - РИА Новости, 23.03.2022

СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка Ольга Скабеева будут объявлены в международный розыск, дело против них расследуется... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:29

2022-03-23T15:29

2022-03-23T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

служба безопасности украины

ольга скабеева

дмитрий киселев

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка Ольга Скабеева будут объявлены в международный розыск, дело против них расследуется службой безопасности Украины, сообщили в СБУ.Ранее украинская генпрокуратура завела дело против Киселева и Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины."Следователи СБУ расследуют уголовное производство в отношении... Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).По информации ведомства, Скабеевой и Киселеву сообщено о подозрении на украинском и русском языках "в установленном законом порядке". "Теперь Скабеевой и Киселеву грозит пожизненное лишение свободы. Также в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, а если захотят уехать хоть в одну из цивилизованных стран – их сразу задержат Интерполом", - добавили в СБУ.Ранее Киселев в разговоре с РИА Новости назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста", и сказал, что будет ждать новых санкций и от других отраслевых украинских ведомств – "вплоть до министерства сельского хозяйства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* Соцсеть, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html

https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html

https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, ольга скабеева, дмитрий киселев, россия, ситуация в днр и лнр