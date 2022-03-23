Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/rozysk-1779652332.html
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск - РИА Новости, 23.03.2022
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка Ольга Скабеева будут объявлены в международный розыск, дело против них расследуется... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:29
2022-03-23T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
служба безопасности украины
ольга скабеева
дмитрий киселев
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка Ольга Скабеева будут объявлены в международный розыск, дело против них расследуется службой безопасности Украины, сообщили в СБУ.Ранее украинская генпрокуратура завела дело против Киселева и Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины."Следователи СБУ расследуют уголовное производство в отношении... Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).По информации ведомства, Скабеевой и Киселеву сообщено о подозрении на украинском и русском языках "в установленном законом порядке". "Теперь Скабеевой и Киселеву грозит пожизненное лишение свободы. Также в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, а если захотят уехать хоть в одну из цивилизованных стран – их сразу задержат Интерполом", - добавили в СБУ.Ранее Киселев в разговоре с РИА Новости назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста", и сказал, что будет ждать новых санкций и от других отраслевых украинских ведомств – "вплоть до министерства сельского хозяйства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* Соцсеть, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html
https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html
https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, ольга скабеева, дмитрий киселев, россия, ситуация в днр и лнр
15:29 23.03.2022
 
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск

СБУ объявит журналистов Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву в международный розыск

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка Ольга Скабеева будут объявлены в международный розыск, дело против них расследуется службой безопасности Украины, сообщили в СБУ.
Ранее украинская генпрокуратура завела дело против Киселева и Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:15
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
"Следователи СБУ расследуют уголовное производство в отношении... Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
По информации ведомства, Скабеевой и Киселеву сообщено о подозрении на украинском и русском языках "в установленном законом порядке". "Теперь Скабеевой и Киселеву грозит пожизненное лишение свободы. Также в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, а если захотят уехать хоть в одну из цивилизованных стран – их сразу задержат Интерполом", - добавили в СБУ.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:28Культура
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине
Ранее Киселев в разговоре с РИА Новости назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста", и сказал, что будет ждать новых санкций и от других отраслевых украинских ведомств – "вплоть до министерства сельского хозяйства".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* Соцсеть, запрещенная на территории России
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:54Медиавойны
В Киеве инициировали объявление Владимира Соловьева в международный розыск
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныОльга СкабееваДмитрий КиселевРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала