https://ria.ru/20220323/roskosmos-1779744367.html

Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях - РИА Новости, 23.03.2022

Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

"Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:40

2022-03-23T20:40

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космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", - сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин