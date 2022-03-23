https://ria.ru/20220323/roskosmos-1779744367.html
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях
"Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:40
2022-03-23T20:40
2022-03-23T20:53
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", - сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
20:40 23.03.2022 (обновлено: 20:53 23.03.2022)
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях
Рогозин: Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях