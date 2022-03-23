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Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
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Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях
"Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:40
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роскосмос
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", - сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
20:40 23.03.2022 (обновлено: 20:53 23.03.2022)
 
Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

Рогозин: Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Роскосмоса"
Логотип Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Роскосмос" отныне будет заключать международные контракты в рублях, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", - сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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