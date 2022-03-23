https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779698254.html
Роскомнадзор составил протокол в отношении сервиса "Яндекс.Еда"
Роскомнадзор составил протокол в отношении сервиса "Яндекс.Еда" - РИА Новости, 23.03.2022
Роскомнадзор составил протокол в отношении сервиса "Яндекс.Еда"
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" из-за утечки данных пользователей, сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:15
2022-03-23T17:15
2022-03-23T17:42
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" из-за утечки данных пользователей, сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства."Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Точную сумму штрафа определит суд", - говорится в сообщении.Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", издание Forbes сообщало, что сведения были обнаружены на карте, выложенной на сайте, созданном, по данным Whois, 14 марта. Среди данных можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов.В среду в пресс-службе "Яндекса" рассказали, что сообщения о якобы новой утечке данных пользователей "Яндекс.Еды", которые ранее появились в СМИ, неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта.Также ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что на основании судебного решения указанный ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.В начале марта "Яндекс" сообщил о том, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
https://ria.ru/20220322/roskomnadzor-1779502637.html
https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, технологии, россия
17:15 23.03.2022 (обновлено: 17:42 23.03.2022)
Роскомнадзор составил протокол в отношении сервиса "Яндекс.Еда"
Роскомнадзор составил протокол на "Яндекс.Еду" за нарушение законов о персональных данных
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" из-за утечки данных пользователей, сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор
составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Точную сумму штрафа определит суд", - говорится в сообщении.
Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", издание Forbes сообщало, что сведения были обнаружены на карте, выложенной на сайте, созданном, по данным Whois, 14 марта. Среди данных можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов.
В среду в пресс-службе "Яндекса" рассказали, что сообщения о якобы новой утечке данных пользователей "Яндекс.Еды", которые ранее появились в СМИ, неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта.
Также ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что на основании судебного решения указанный ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.
В начале марта "Яндекс" сообщил о том, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.