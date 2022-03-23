https://ria.ru/20220323/rosatom-1779750250.html

Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"

Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома" - РИА Новости, 23.03.2022

Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"

Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:14

2022-03-23T21:14

2022-03-23T21:22

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

ровенская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

украина

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает агентство."Двадцать третьего февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации "Росатом" - центрального филиала АО "Атомспецтранс", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС."Атомспецтранс" - предприятие госкорпорации "Росатом", обеспечивает перевозки ядерного топлива АЭС.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ровенская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, магатэ