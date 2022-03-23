https://ria.ru/20220323/rosatom-1779750250.html
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома" - РИА Новости, 23.03.2022
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"
Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:14
2022-03-23T21:14
2022-03-23T21:22
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ровенская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает агентство."Двадцать третьего февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации "Росатом" - центрального филиала АО "Атомспецтранс", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС."Атомспецтранс" - предприятие госкорпорации "Росатом", обеспечивает перевозки ядерного топлива АЭС.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровенская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, магатэ
21:14 23.03.2022 (обновлено: 21:22 23.03.2022)
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"
Постпредство России в Вене: Украина насильственно удерживает четырех работников "Росатома"