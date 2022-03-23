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Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома" - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/rosatom-1779750250.html
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома" - РИА Новости, 23.03.2022
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"
Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:14
2022-03-23T21:22
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ровенская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
магатэ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает агентство."Двадцать третьего февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации "Росатом" - центрального филиала АО "Атомспецтранс", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС."Атомспецтранс" - предприятие госкорпорации "Росатом", обеспечивает перевозки ядерного топлива АЭС.
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в мире, ровенская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, магатэ
21:14 23.03.2022 (обновлено: 21:22 23.03.2022)
 
Постпредство в Вене: Украина удерживает четырех работников "Росатома"

Постпредство России в Вене: Украина насильственно удерживает четырех работников "Росатома"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника "Росатома" насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС, сообщает агентство.
"Двадцать третьего февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации "Росатом" - центрального филиала АО "Атомспецтранс", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС.
"Атомспецтранс" - предприятие госкорпорации "Росатом", обеспечивает перевозки ядерного топлива АЭС.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРовенская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияУкраинаМАГАТЭ
 
 
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