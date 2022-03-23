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Renault приостанавливает производственную деятельность в России - РИА Новости, 24.03.2022
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Renault приостанавливает производственную деятельность в России
Renault приостанавливает производственную деятельность в России - РИА Новости, 24.03.2022
Renault приостанавливает производственную деятельность в России
Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-23T23:04
2022-03-24T08:33
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россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании."Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — указывается в релизе. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщало, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, экономика, авто, россия, renault s.a, автоваз
23:04 23.03.2022 (обновлено: 08:33 24.03.2022)
 
Renault приостанавливает производственную деятельность в России

Автоконцерн Renault с 23 марта приостановил производственную деятельность в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗавод Renault в России
Завод Renault в России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Завод Renault в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании.
"Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — указывается в релизе.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщало, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.
Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".
Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
 
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