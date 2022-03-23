https://ria.ru/20220323/renault-1779763108.html
Renault приостанавливает производственную деятельность в России
Renault приостанавливает производственную деятельность в России - РИА Новости, 24.03.2022
Renault приостанавливает производственную деятельность в России
Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-23T23:04
2022-03-23T23:04
2022-03-24T08:33
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авто
россия
renault s.a
автоваз
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании."Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — указывается в релизе. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщало, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, авто, россия, renault s.a, автоваз
23:04 23.03.2022 (обновлено: 08:33 24.03.2022)
Renault приостанавливает производственную деятельность в России
Автоконцерн Renault с 23 марта приостановил производственную деятельность в России