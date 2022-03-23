Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке
Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей экономить на стройматериалах.
"Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну, это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула. Сделала бархатную обшивку и эти стулья стали новые", – отметила артистка.
В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что цены на мебель в столице слишком высоки, поэтому проще изготовить ее самостоятельно. Так, несколько лет назад она собрала три шкафа-купе.
"Я знала цены на шкафы-купе, и я знаю, что они абсолютно неадекватные в Москве. Ну просто неадекватные. То есть тысячу долларов тогда стоило. И я поняла, что я удавлюсь, чтоб сделать шкафчик метр на полтора, я должна там концерт отработать, понимаете", – рассказала Разина.
Светлана отметила, что не жалеет об уходе со сцены, она "с удовольствием уступила место молодым".
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