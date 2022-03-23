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Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке - РИА Новости, 23.03.2022
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Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке
Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке - РИА Новости, 23.03.2022
Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке
Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:11
2022-03-23T18:11
шоубиз
знаменитости
светлана разина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей экономить на стройматериалах.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что цены на мебель в столице слишком высоки, поэтому проще изготовить ее самостоятельно. Так, несколько лет назад она собрала три шкафа-купе.Светлана отметила, что не жалеет об уходе со сцены, она "с удовольствием уступила место молодым".Ранее Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой.
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знаменитости, светлана разина, шоу-бизнес
18:11 23.03.2022
 
Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке

Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
Светлана Разина на премьере фильма Наша Russia. Яйца судьбы - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей экономить на стройматериалах.

"Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну, это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула. Сделала бархатную обшивку и эти стулья стали новые", – отметила артистка.

В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что цены на мебель в столице слишком высоки, поэтому проще изготовить ее самостоятельно. Так, несколько лет назад она собрала три шкафа-купе.

"Я знала цены на шкафы-купе, и я знаю, что они абсолютно неадекватные в Москве. Ну просто неадекватные. То есть тысячу долларов тогда стоило. И я поняла, что я удавлюсь, чтоб сделать шкафчик метр на полтора, я должна там концерт отработать, понимаете", – рассказала Разина.

Светлана отметила, что не жалеет об уходе со сцены, она "с удовольствием уступила место молодым".
Ранее Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой.
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