https://ria.ru/20220323/razina-1779709940.html

Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке

Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке - РИА Новости, 23.03.2022

Экс-солистка "Миража" начала собирать мебель на помойке

Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:11

2022-03-23T18:11

2022-03-23T18:11

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светлана разина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-солистка "Миража" Светлана Разина начала собирать мебель на помойке. Певица уточнила, что увлеклась столярным делом, а находки со свалок помогают ей экономить на стройматериалах.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что цены на мебель в столице слишком высоки, поэтому проще изготовить ее самостоятельно. Так, несколько лет назад она собрала три шкафа-купе.Светлана отметила, что не жалеет об уходе со сцены, она "с удовольствием уступила место молодым".Ранее Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой.

https://ria.ru/20210910/gulkina-1749589063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, светлана разина, шоу-бизнес