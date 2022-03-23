https://ria.ru/20220323/rasstrel-1779754395.html

Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду

Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду

Украинские радикалы в Харькове расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска воды и продуктов питания, сообщил в среду... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:45

2022-03-23T21:45

2022-03-23T21:45

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские радикалы в Харькове расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска воды и продуктов питания, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершенный украинскими радикалами в Харькове. Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения, харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы "вольность" они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

харьков

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, харьков