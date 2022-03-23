https://ria.ru/20220323/rasstrel-1779754395.html
Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду
Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду
Украинские радикалы в Харькове расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска воды и продуктов питания, сообщил в среду... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:45
2022-03-23T21:45
2022-03-23T21:45
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские радикалы в Харькове расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска воды и продуктов питания, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершенный украинскими радикалами в Харькове. Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения, харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы "вольность" они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, харьков
Украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду
Минобороны: украинские радикалы в Харькове расстреляли жителей, искавших воду и еду