Западная и Восточная Украина: история одного раскола

Читать ria.ru в

Пожалуй, главной причиной общественно-политического раскола Украины оказалась неспособность жителей разных областей договориться, и прийти к компромиссному вектору развития своей страны. Почему это произошло? Какими были предпосылки будущего раскола? Какую роль в этом сыграл языковой вопрос? Об этих и других важных причинах — в карточках