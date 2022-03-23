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Западная и Восточная Украина: история одного раскола - РИА Новости, 23.03.2022
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Западная и Восточная Украина: история одного раскола
Западная и Восточная Украина: история одного раскола - РИА Новости, 23.03.2022
Западная и Восточная Украина: история одного раскола
Пожалуй, главной причиной общественно-политического раскола Украины оказалась неспособность жителей разных областей договориться, и прийти к компромиссному вектору развития своей страны. Почему это произошло? Какими были предпосылки будущего раскола? Какую роль в этом сыграл языковой вопрос? Об этих и других важных причинах — в карточках
2022-03-23T20:11
2022-03-23T20:14
украина
нацификация
милитаризация
история
оранжевая революция (2004)
столкновения на майдане
евромайдан
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украина, нацификация, милитаризация, фото, история, оранжевая революция (2004), столкновения на майдане, евромайдан, виктор янукович, александр ющенко, донецк (днр), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, верховная рада украины, александр турчинов
20:11 23.03.2022 (обновлено: 20:14 23.03.2022)
 

Западная и Восточная Украина: история одного раскола

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Пожалуй, главной причиной общественно-политического раскола Украины оказалась неспособность жителей разных областей договориться, и прийти к компромиссному вектору развития своей страны. Почему это произошло? Какими были предпосылки будущего раскола? Какую роль в этом сыграл языковой вопрос? Об этих и других важных причинах — в карточках
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