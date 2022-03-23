Западная и Восточная Украина: история одного раскола

© Иллюстрация РИА НовостиРегионы современной Украины в разные периоды принадлежали разным государствам
1 из 12
Регионы современной Украины в разные периоды принадлежали разным государствам
© Иллюстрация РИА Новости
© Инфографика . Надежда Андрианова / Перейти в фотобанк
Рост территории Украины в XX-м веке был политическим, регионы присоединяли по решению Москвы
2 из 12
Рост территории Украины в XX-м веке был политическим, регионы присоединяли по решению Москвы
© Иллюстрация РИА Новости
Десятилетия совместного "проживания" не гомогенизировали нацию
3 из 12
Десятилетия совместного "проживания" не гомогенизировали нацию
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости“Оранжевая революция” 2004 года стала естественным выбросом накопившегося взаимного раздражения
4 из 12
“Оранжевая революция” 2004 года стала естественным выбросом накопившегося взаимного раздражения
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиФактический запрет на использование русского языка превращает раскол в пропасть
5 из 12
Фактический запрет на использование русского языка превращает раскол в пропасть
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиОтмена закона о статусе русского языка в 2014 году стала триггером массовых волнений
6 из 12
Отмена закона о статусе русского языка в 2014 году стала триггером массовых волнений
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиРусофобия стала ключевой концепцией сразу нескольких неонацистских движений
7 из 12
Русофобия стала ключевой концепцией сразу нескольких неонацистских движений
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиБолее трети населения восточных территорий Украины осознали, что уже их поколение может быть лишено культурных основ и своей идентичности
8 из 12
Более трети населения восточных территорий Украины осознали, что уже их поколение может быть лишено культурных основ и своей идентичности
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНеонацистские маргинальные группировки на Украине получили все возможности легализации
9 из 12
Неонацистские маргинальные группировки на Украине получили все возможности легализации
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиС каждым годом выступления неонацисты становились всё более открытыми и демонстративными
10 из 12
С каждым годом выступления неонацисты становились всё более открытыми и демонстративными
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиУсугублялся и раскол когда-то единой Церкви
11 из 12
Усугублялся и раскол когда-то единой Церкви
© Иллюстрация РИА Новости
В 2018 году Филарет получает томос и право автокефалии, образуется Православная церковь Украины
12 из 12
В 2018 году Филарет получает томос и право автокефалии, образуется Православная церковь Украины