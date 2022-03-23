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В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/raneniya-1779762837.html
В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека
В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека - РИА Новости, 23.03.2022
В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека
В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР, в том числе Мариуполе и Волновахе, пострадали 24 человека, включая двух детей, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:02
2022-03-23T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР, в том числе Мариуполе и Волновахе, пострадали 24 человека, включая двух детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 24 мирных жителей, в том числе двух детей, в ранее освобожденных населенных пунктах", - сообщили в представительстве.Отмечается, что в Мариуполе ранены 22 человека и по одному в Мангуше и Волновахе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/volnovakha-1779762267.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха, мариуполь
23:02 23.03.2022
 
В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека

ДНР в СЦКК: 24 человека пострадали в ранее освобожденных населенных пунктах республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители идут по улице на окраине Мариуполя
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители идут по улице на окраине Мариуполя
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР, в том числе Мариуполе и Волновахе, пострадали 24 человека, включая двух детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 24 мирных жителей, в том числе двух детей, в ранее освобожденных населенных пунктах", - сообщили в представительстве.
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов
Отмечается, что в Мариуполе ранены 22 человека и по одному в Мангуше и Волновахе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолновахаМариуполь
 
 
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