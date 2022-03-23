https://ria.ru/20220323/raneniya-1779762837.html

В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека

В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека - РИА Новости, 23.03.2022

В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР пострадали 24 человека

В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР, в том числе Мариуполе и Волновахе, пострадали 24 человека, включая двух детей, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:02

2022-03-23T23:02

2022-03-23T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сцкк

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В ранее освобожденных населенных пунктах ДНР, в том числе Мариуполе и Волновахе, пострадали 24 человека, включая двух детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 24 мирных жителей, в том числе двух детей, в ранее освобожденных населенных пунктах", - сообщили в представительстве.Отмечается, что в Мариуполе ранены 22 человека и по одному в Мангуше и Волновахе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/volnovakha-1779762267.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

волноваха

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха, мариуполь