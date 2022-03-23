https://ria.ru/20220323/rabota-1779655691.html
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2022
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин
Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:41
2022-03-23T15:41
2022-03-23T15:41
россия
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться" , - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мишустин добавил, что воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.
https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_2614592d8179decf90619f7cb16b3288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что власти помогут тем, кто хочет трудоустроиться