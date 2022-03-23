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Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2022
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Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2022
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин
Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:41
2022-03-23T15:41
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться" , - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мишустин добавил, что воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
15:41 23.03.2022
 
Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что власти помогут тем, кто хочет трудоустроиться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться" , - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Мишустин добавил, что воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.
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