https://ria.ru/20220323/rabota-1779655691.html

Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин

Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2022

Власти помогут желающим трудоустроиться, заявил Мишустин

Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:41

2022-03-23T15:41

2022-03-23T15:41

россия

михаил мишустин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ помогут тем, кто хочет трудоустроиться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться" , - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мишустин добавил, что воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.

https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, владимир путин