https://ria.ru/20220323/putin-1779658623.html
Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие
Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие - РИА Новости, 23.03.2022
Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:53
2022-03-23T15:53
2022-03-23T16:36
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о телефонном разговоре."У меня в графике появилось протокольное мероприятие, но перед тем, как мы сделаем небольшую паузу, я все-таки хотел бы дать слово нашим коллегам Патрушеву Дмитрию Николаевичу, Мантурову Денису Валентиновичу и Мурашко Михаилу Альбертовичу, чтобы они в двух словах обрисовали картину, связанную с обеспечением доступности продовольственных товаров, промышленных товаров, первой необходимости и лекарственных препаратов и медицинских изделий", - сказал Путин.После выступления министра сельского хозяйства Путин сообщил, что вынужден прерваться на 15 минут, после чего пообещал продолжить совещание. "Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом попросил бы Мантурова Дениса Валентиновича, Михаила Альбертовича Мурашко доложить", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220322/razgovor-1779533143.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков
15:53 23.03.2022 (обновлено: 16:36 23.03.2022)
Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие
Президент Путин на время прервал совещание с кабмином из-за протокольного мероприятия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пояснил РИА Новости, что речь идет о телефонном разговоре.
"У меня в графике появилось протокольное мероприятие, но перед тем, как мы сделаем небольшую паузу, я все-таки хотел бы дать слово нашим коллегам Патрушеву Дмитрию Николаевичу, Мантурову Денису Валентиновичу и Мурашко Михаилу Альбертовичу, чтобы они в двух словах обрисовали картину, связанную с обеспечением доступности продовольственных товаров, промышленных товаров, первой необходимости и лекарственных препаратов и медицинских изделий", - сказал Путин.
После выступления министра сельского хозяйства Путин сообщил, что вынужден прерваться на 15 минут, после чего пообещал продолжить совещание. "Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом попросил бы Мантурова Дениса Валентиновича, Михаила Альбертовича Мурашко доложить", - добавил Путин.