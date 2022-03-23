https://ria.ru/20220323/putin-1779658623.html

Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие

Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие - РИА Новости, 23.03.2022

Путин сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:53

2022-03-23T15:53

2022-03-23T16:36

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в графике у него появилось протокольное мероприятие.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о телефонном разговоре."У меня в графике появилось протокольное мероприятие, но перед тем, как мы сделаем небольшую паузу, я все-таки хотел бы дать слово нашим коллегам Патрушеву Дмитрию Николаевичу, Мантурову Денису Валентиновичу и Мурашко Михаилу Альбертовичу, чтобы они в двух словах обрисовали картину, связанную с обеспечением доступности продовольственных товаров, промышленных товаров, первой необходимости и лекарственных препаратов и медицинских изделий", - сказал Путин.После выступления министра сельского хозяйства Путин сообщил, что вынужден прерваться на 15 минут, после чего пообещал продолжить совещание. "Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом попросил бы Мантурова Дениса Валентиновича, Михаила Альбертовича Мурашко доложить", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220322/razgovor-1779533143.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков