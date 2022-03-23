https://ria.ru/20220323/putin-1779611007.html
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 23.03.2022
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:52
2022-03-23T12:52
2022-03-23T12:56
владимир путин
дмитрий песков
политика
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня у президента несколько телефонных разговоров международных, мы вас проинформируем, целый ряд непубличных встреч рабочих, и в середине дня будет совещание с членами правительства", - сказал он.
https://ria.ru/20220322/razgovor-1779533143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, политика, в мире
12:52 23.03.2022 (обновлено: 12:56 23.03.2022)
Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков: президент Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров