https://ria.ru/20220323/putin-1779611007.html

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 23.03.2022

Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:52

2022-03-23T12:52

2022-03-23T12:56

владимир путин

дмитрий песков

политика

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня у президента несколько телефонных разговоров международных, мы вас проинформируем, целый ряд непубличных встреч рабочих, и в середине дня будет совещание с членами правительства", - сказал он.

https://ria.ru/20220322/razgovor-1779533143.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, политика, в мире