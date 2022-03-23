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Член ОП попросил Бастрыкина провести проверку действий Ройзмана

Член ОП попросил Бастрыкина провести проверку действий Ройзмана - РИА Новости, 23.03.2022

Член ОП попросил Бастрыкина провести проверку действий Ройзмана

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:36

2022-03-23T11:36

2022-03-23T11:36

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

евгений ройзман

общественная палата рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.В Telegram-канале Григорьев опубликовал свое обращение, в котором говорится, что в интернете распространяется фотография постановки гражданином Ройзманом отметки "лайк" призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело). В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск."А когда люди ставят "лайк", они это поддерживают, это им нравится. Проще говоря, гражданину Ройзману (если это официально подтвердится в ходе проверки) нравится, когда профашистский батальон "Азов" убивает российских солдат и граждан России", - написал Григорьев, приложив скан своего обращения к Александру Бастрыкину.Также член ОП подчеркивает, что происходящая сейчас военная операция очень четко разделяет людей: на тех, кто сейчас на стороне российского народа, и украинских соотечественников, и тех, кто на другой стороне - стороне профашистского батальона "Азова", и тех, кто его поддерживает."Вероятно, Ройзман считает себя на стороне "Азова". И это было бы его омерзительное, но личное дело, если бы он не тиражировал это в соцсетях, признаки нарушения Уголовного кодекса РФ", - добавил он.Также в обращении Григорьев отметил, что в случае если данное деяние со стороны Ройзмана подтвердится, то оно имеет признаки, предусмотренные статьями 20.29 УК РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов") и статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), евгений ройзман, общественная палата рф