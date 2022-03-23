https://ria.ru/20220323/prosveschenie-1779597139.html

Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности

Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности - РИА Новости, 23.03.2022

Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности

Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:51

2022-03-23T11:51

2022-03-23T11:51

образование

образование - общество

общество

россия

госдума рф

российская академия наук

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства."Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом доработало правила, которые будут регулировать открытость и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой деятельности", - говорится в сообщении.Документ в настоящее время вынесен на повторное общественное обсуждение на портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных программ: все, что реализует школа в своей учебной программе относится к образовательной, а не просветительской деятельности и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов.Правила касаются тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. "Согласно новым правилам, такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий. Это требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы", - говорится в сообщении."Таким образом правила не несут дополнительной нагрузки по отчетности на любые частные просветительские проекты", - сообщает Минпросвещения.Отмечается, что по ряду вопросов такой деятельности, например просветительстве в медицинских организациях или в вузах, Минпросвещения может привлекать иные заинтересованные органы федеральной исполнительной власти.Принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, вызвало активную дискуссию в прошлом году. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.

https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html

https://sn.ria.ru/20220113/shkolnye_uchebniki-1767607328.html

https://sn.ria.ru/20211118/mgu_uchebniki-1759601573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

образование, образование - общество, общество, россия, госдума рф, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)