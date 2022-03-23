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Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности - РИА Новости, 23.03.2022
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Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности - РИА Новости, 23.03.2022
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности
Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:51
2022-03-23T11:51
образование
образование - общество
общество
россия
госдума рф
российская академия наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства."Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом доработало правила, которые будут регулировать открытость и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой деятельности", - говорится в сообщении.Документ в настоящее время вынесен на повторное общественное обсуждение на портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных программ: все, что реализует школа в своей учебной программе относится к образовательной, а не просветительской деятельности и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов.Правила касаются тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. "Согласно новым правилам, такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий. Это требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы", - говорится в сообщении."Таким образом правила не несут дополнительной нагрузки по отчетности на любые частные просветительские проекты", - сообщает Минпросвещения.Отмечается, что по ряду вопросов такой деятельности, например просветительстве в медицинских организациях или в вузах, Минпросвещения может привлекать иные заинтересованные органы федеральной исполнительной власти.Принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, вызвало активную дискуссию в прошлом году. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.
https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html
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образование, образование - общество, общество, россия, госдума рф, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:51 23.03.2022
 
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности

Минпросвещения вынесло на обсуждение обновленные правила по просветительской деятельности

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиДети во врем урока
Дети во врем урока - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Дети во врем урока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства.
"Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом доработало правила, которые будут регулировать открытость и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой деятельности", - говорится в сообщении.
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Документ в настоящее время вынесен на повторное общественное обсуждение на портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных программ: все, что реализует школа в своей учебной программе относится к образовательной, а не просветительской деятельности и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов.
Правила касаются тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. "Согласно новым правилам, такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий. Это требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы", - говорится в сообщении.
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"Таким образом правила не несут дополнительной нагрузки по отчетности на любые частные просветительские проекты", - сообщает Минпросвещения.
Отмечается, что по ряду вопросов такой деятельности, например просветительстве в медицинских организациях или в вузах, Минпросвещения может привлекать иные заинтересованные органы федеральной исполнительной власти.
Принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, вызвало активную дискуссию в прошлом году. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.
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