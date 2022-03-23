https://ria.ru/20220323/prosveschenie-1779597139.html
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности - РИА Новости, 23.03.2022
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности
Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:51
2022-03-23T11:51
2022-03-23T11:51
образование
образование - общество
общество
россия
госдума рф
российская академия наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778471825_0:96:1001:659_1920x0_80_0_0_19481324c945c925570fab094b5e3e82.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба министерства."Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом доработало правила, которые будут регулировать открытость и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой деятельности", - говорится в сообщении.Документ в настоящее время вынесен на повторное общественное обсуждение на портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных программ: все, что реализует школа в своей учебной программе относится к образовательной, а не просветительской деятельности и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов.Правила касаются тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. "Согласно новым правилам, такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий. Это требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы", - говорится в сообщении."Таким образом правила не несут дополнительной нагрузки по отчетности на любые частные просветительские проекты", - сообщает Минпросвещения.Отмечается, что по ряду вопросов такой деятельности, например просветительстве в медицинских организациях или в вузах, Минпросвещения может привлекать иные заинтересованные органы федеральной исполнительной власти.Принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, вызвало активную дискуссию в прошлом году. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.
https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html
https://sn.ria.ru/20220113/shkolnye_uchebniki-1767607328.html
https://sn.ria.ru/20211118/mgu_uchebniki-1759601573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778471825_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c0214382c432918785f8d7eb89ed55f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, общество, россия, госдума рф, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Минпросвещения опубликовало правила по просветительской деятельности
Минпросвещения вынесло на обсуждение обновленные правила по просветительской деятельности
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Минпросвещения РФ доработало проект правил осуществления просветительской деятельности, сообщает пресс-служба
министерства.
"Минпросвещения России
совместно с экспертным сообществом доработало правила, которые будут регулировать открытость и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой деятельности", - говорится в сообщении.
Документ в настоящее время вынесен на повторное общественное обсуждение на портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных программ: все, что реализует школа в своей учебной программе относится к образовательной, а не просветительской деятельности и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов.
Правила касаются тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. "Согласно новым правилам, такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий. Это требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы", - говорится в сообщении.
"Таким образом правила не несут дополнительной нагрузки по отчетности на любые частные просветительские проекты", - сообщает Минпросвещения.
Отмечается, что по ряду вопросов такой деятельности, например просветительстве в медицинских организациях или в вузах, Минпросвещения может привлекать иные заинтересованные органы федеральной исполнительной власти.
Принятие закона о просветительской деятельности, который закрепляет данный термин, а также запрещает использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, вызвало активную дискуссию в прошлом году. Документ получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН
единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму
просьбу отозвать законопроект. Также с призывом к обеим палатам парламента отклонить законопроект выступили студенческие советы ряда крупных российских вузов. Комментируя опасения общественно-экспертного сообщества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле будут следить за правоприменением закона.