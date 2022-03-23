https://ria.ru/20220323/prokuratura-1779636981.html
Прокуратура Мордовии признала законным отказ снять с учета Пола Уилана
Прокуратура Мордовии признала законным отказ снять с учета Пола Уилана - РИА Новости, 23.03.2022
Прокуратура Мордовии признала законным отказ снять с учета Пола Уилана
Прокуратура Мордовии в очередной раз признала законным отказ снять с учета осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, как склонного к побегу, рассказала РИА РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:23
2022-03-23T14:23
2022-03-23T14:23
россия
сша
сизо лефортово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
москва
владимир жеребенков
республика мордовия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прокуратура Мордовии в очередной раз признала законным отказ снять с учета осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, как склонного к побегу, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова."Прокуратура республики Мордовии прислала мне ответ, в очередной раз признала законным отказ снять Уилана с учета, как склонного к побегу", - сказала собеседница агентства.Другой адвокат Уилана Владимир Жеребенков напомнил, что его подзащитный получил отметку еще когда его вывозили из СИЗО "Лефортово", после того как в кабинете следователя, по словам следователя, он сказал, что просверлит тому голову. Речь шла о дрели, которой сверлят дырки в томах уголовных дел для сшивания материалов.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/uilan-1762438604.html
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РИА Новости
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россия, сша, сизо лефортово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, владимир жеребенков, республика мордовия, пол уилан, дело пола уилана
Прокуратура Мордовии признала законным отказ снять с учета Пола Уилана
Прокуратура Мордовии признала законным отказ снять с учета гражданина США Пола Уилана