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Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ
Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ
Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:58
2022-03-23T20:00
в мире
сша
россия
израиль
украина
технологии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Как сообщили источники издания, украинские чиновники, по крайней мере, с 2019 года безуспешно добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group.Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским министерством обороны. Высокопоставленный сотрудник спецслужб Украины в этой связи сообщил, что решение Израиля оставило Киев в "замешательстве". Он отметил, что отказ в передаче мощного хакерского инструмента произошел, несмотря на позицию США, которые, по его мнению, поддерживали усилия Украины.Источники заявляют, что отказ отражает нежелание беспокоить Россию, которая поддерживает тесные отношения с Израилем. В частности, как заявили собеседники издания, Израиль опасался, что предоставление Украине возможности отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
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россия
израиль
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в мире, сша, россия, израиль, украина, технологии
19:58 23.03.2022 (обновлено: 20:00 23.03.2022)
 
Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ

Guardian: Израиль блокировал продажу Pegasus Украине из-за возможной реакции России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как сообщили источники издания, украинские чиновники, по крайней мере, с 2019 года безуспешно добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group.
Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским министерством обороны. Высокопоставленный сотрудник спецслужб Украины в этой связи сообщил, что решение Израиля оставило Киев в "замешательстве". Он отметил, что отказ в передаче мощного хакерского инструмента произошел, несмотря на позицию США, которые, по его мнению, поддерживали усилия Украины.
Источники заявляют, что отказ отражает нежелание беспокоить Россию, которая поддерживает тесные отношения с Израилем. В частности, как заявили собеседники издания, Израиль опасался, что предоставление Украине возможности отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.
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Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
 
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