https://ria.ru/20220323/programma-1779738140.html

Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ

Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ

Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:58

2022-03-23T19:58

2022-03-23T20:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Как сообщили источники издания, украинские чиновники, по крайней мере, с 2019 года безуспешно добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group.Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским министерством обороны. Высокопоставленный сотрудник спецслужб Украины в этой связи сообщил, что решение Израиля оставило Киев в "замешательстве". Он отметил, что отказ в передаче мощного хакерского инструмента произошел, несмотря на позицию США, которые, по его мнению, поддерживали усилия Украины.Источники заявляют, что отказ отражает нежелание беспокоить Россию, которая поддерживает тесные отношения с Израилем. В частности, как заявили собеседники издания, Израиль опасался, что предоставление Украине возможности отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

https://ria.ru/20220323/prankery-1779705677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, израиль, украина, технологии