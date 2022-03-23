19:58 23.03.2022 (обновлено: 20:00 23.03.2022)
Израиль блокировал продажу шпионской программы Pegasus Украине, пишут СМИ
Guardian: Израиль блокировал продажу Pegasus Украине из-за возможной реакции России
Хакерская атака
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Израиля блокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России, сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как сообщили источники издания, украинские чиновники, по крайней мере, с 2019 года безуспешно добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group.
Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским министерством обороны. Высокопоставленный сотрудник спецслужб Украины в этой связи сообщил, что решение Израиля оставило Киев в "замешательстве". Он отметил, что отказ в передаче мощного хакерского инструмента произошел, несмотря на позицию США, которые, по его мнению, поддерживали усилия Украины.
Источники заявляют, что отказ отражает нежелание беспокоить Россию, которая поддерживает тесные отношения с Израилем. В частности, как заявили собеседники издания, Израиль опасался, что предоставление Украине возможности отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.
Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.