Жительница Мариуполя призвала соотечественников не бояться ехать в Россию
Жительница Мариуполя призвала соотечественников не бояться ехать в Россию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя Любовь Устинова, которой удалось покинуть город и приехать в Россию, призвала земляков последовать ее примеру и не бояться - на российской земле всем помогут, чем можно.
"Мне еле удалось пешком дойти до блокпоста, чтобы эвакуироваться в Россию. И здесь уже помогли, накормили, отвозят в города, в какой город ты хочешь, помогают всем, чем только можно", - сказала Устинова. В Мариуполе же со стороны местных властей не было вообще никакой гуманитарной помощи, отметила она.
"Я хотела бы передать, чтобы люди не боялись эвакуироваться, что в России их примут, накормят. Никому зла здесь не желают. Здесь помогут, здесь люди будут чувствовать себя в безопасности, без страха умереть", - добавила Устинова.
Она призналась, что те, кто эвакуировался вместе с ней, не могли привыкнуть, что не слышат взрывов. "Мы едем в автобусе и не боимся. Просто не боимся", - сказала Устинова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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