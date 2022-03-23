https://ria.ru/20220323/prizyv-1779766802.html

Жительница Мариуполя призвала соотечественников не бояться ехать в Россию

Жительница Мариуполя призвала соотечественников не бояться ехать в Россию - РИА Новости, 23.03.2022

Жительница Мариуполя призвала соотечественников не бояться ехать в Россию

Жительница Мариуполя Любовь Устинова, которой удалось покинуть город и приехать в Россию, призвала земляков последовать ее примеру и не бояться - на российской... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:54

2022-03-23T23:54

2022-03-23T23:54

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луганская народная республика

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя Любовь Устинова, которой удалось покинуть город и приехать в Россию, призвала земляков последовать ее примеру и не бояться - на российской земле всем помогут, чем можно."Я хотела бы передать, чтобы люди не боялись эвакуироваться, что в России их примут, накормят. Никому зла здесь не желают. Здесь помогут, здесь люди будут чувствовать себя в безопасности, без страха умереть", - добавила Устинова.Она призналась, что те, кто эвакуировался вместе с ней, не могли привыкнуть, что не слышат взрывов. "Мы едем в автобусе и не боимся. Просто не боимся", - сказала Устинова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь