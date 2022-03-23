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В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки - РИА Новости, 23.03.2022
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В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки
В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки - РИА Новости, 23.03.2022
В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки
Только одно жизненно важное лекарство, которому нет аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы – отсутствует в Приморье, его поставка ожидается в течение... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:41
2022-03-23T08:41
санкции в отношении россии
приморский край
хабаровск
общество
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Только одно жизненно важное лекарство, которому нет аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы – отсутствует в Приморье, его поставка ожидается в течение двух недель, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко."Есть только один проблемный препарат в Приморье, которому нет замены, нет аналога – это препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин", или "Эутирокс", один германский, второй французский. При том, что он на самом деле на сегодня в крае отсутствует, и нет аналога. Препарат жизненно важный и необходимый, он должен применяться регулярно каждый день", - сказала Худченко в ходе эфира в Telegram-канале правительства региона.По ее словам, ни один лекарственный препарат, ни одно медицинское изделие в санкционные списки не попало. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. При этом препарат - ограниченного спроса, и аптеки всегда его закупали, ориентируясь на примерно неизменный не протяжении нескольких лет спрос."В марте на фоне происходящего ажиотажа за две недели купили трехмесячную потребность препарата и даже больше. Соответственно, забрали препарат со всех складов и резервов. В свободной розничной продаже его нет… Люди, которые не успели создать запас препарата, в сложной ситуации находятся. Мы рассчитываем только на то, что двух-трехнедельный запас есть у всех. Он идет в край, его сразу заказали, как только увидели ажиотажный спрос. Ожидается прибытие в Хабаровск через неделю, на территорию Приморья может поступить в течение двух недель", - добавила она.Министр уточнила, что у остальных лекарств, которые люди не могут найти в аптеках, имеются аналоги. Для консультации лучше обратиться к лечащему врачу, добавила Худченко.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html
приморский край
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санкции в отношении россии, приморский край, хабаровск, общество, здоровье - общество
08:41 23.03.2022
 
В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки

В Приморье ожидают поставку жизненно важного препарата гормона щитовидной железы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом зале аптеки
Покупатель в торговом зале аптеки - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатель в торговом зале аптеки
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Только одно жизненно важное лекарство, которому нет аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы – отсутствует в Приморье, его поставка ожидается в течение двух недель, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
"Есть только один проблемный препарат в Приморье, которому нет замены, нет аналога – это препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин", или "Эутирокс", один германский, второй французский. При том, что он на самом деле на сегодня в крае отсутствует, и нет аналога. Препарат жизненно важный и необходимый, он должен применяться регулярно каждый день", - сказала Худченко в ходе эфира в Telegram-канале правительства региона.
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По ее словам, ни один лекарственный препарат, ни одно медицинское изделие в санкционные списки не попало. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. При этом препарат - ограниченного спроса, и аптеки всегда его закупали, ориентируясь на примерно неизменный не протяжении нескольких лет спрос.
"В марте на фоне происходящего ажиотажа за две недели купили трехмесячную потребность препарата и даже больше. Соответственно, забрали препарат со всех складов и резервов. В свободной розничной продаже его нет… Люди, которые не успели создать запас препарата, в сложной ситуации находятся. Мы рассчитываем только на то, что двух-трехнедельный запас есть у всех. Он идет в край, его сразу заказали, как только увидели ажиотажный спрос. Ожидается прибытие в Хабаровск через неделю, на территорию Приморья может поступить в течение двух недель", - добавила она.
Министр уточнила, что у остальных лекарств, которые люди не могут найти в аптеках, имеются аналоги. Для консультации лучше обратиться к лечащему врачу, добавила Худченко.
 
Санкции в отношении РоссииПриморский крайХабаровскОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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