https://ria.ru/20220323/preparat-1779562102.html

В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки

В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки - РИА Новости, 23.03.2022

В Приморье раскупили жизненно важный препарат гормона щитовидки

Только одно жизненно важное лекарство, которому нет аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы – отсутствует в Приморье, его поставка ожидается в течение... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:41

2022-03-23T08:41

2022-03-23T08:41

санкции в отношении россии

приморский край

хабаровск

общество

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Только одно жизненно важное лекарство, которому нет аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы – отсутствует в Приморье, его поставка ожидается в течение двух недель, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко."Есть только один проблемный препарат в Приморье, которому нет замены, нет аналога – это препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин", или "Эутирокс", один германский, второй французский. При том, что он на самом деле на сегодня в крае отсутствует, и нет аналога. Препарат жизненно важный и необходимый, он должен применяться регулярно каждый день", - сказала Худченко в ходе эфира в Telegram-канале правительства региона.По ее словам, ни один лекарственный препарат, ни одно медицинское изделие в санкционные списки не попало. Компании-производители не отказывают в поставке этого препарата, они согласны и дальше завозить лекарство. При этом препарат - ограниченного спроса, и аптеки всегда его закупали, ориентируясь на примерно неизменный не протяжении нескольких лет спрос."В марте на фоне происходящего ажиотажа за две недели купили трехмесячную потребность препарата и даже больше. Соответственно, забрали препарат со всех складов и резервов. В свободной розничной продаже его нет… Люди, которые не успели создать запас препарата, в сложной ситуации находятся. Мы рассчитываем только на то, что двух-трехнедельный запас есть у всех. Он идет в край, его сразу заказали, как только увидели ажиотажный спрос. Ожидается прибытие в Хабаровск через неделю, на территорию Приморья может поступить в течение двух недель", - добавила она.Министр уточнила, что у остальных лекарств, которые люди не могут найти в аптеках, имеются аналоги. Для консультации лучше обратиться к лечащему врачу, добавила Худченко.

https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html

приморский край

хабаровск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, приморский край, хабаровск, общество, здоровье - общество