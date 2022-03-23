https://ria.ru/20220323/prankery-1779705677.html

Минобороны Британии попросило YouTube удалить видео с Уоллесом и пранкерами

Минобороны Британии попросило YouTube удалить видео с Уоллесом и пранкерами - РИА Новости, 23.03.2022

Минобороны Британии попросило YouTube удалить видео с Уоллесом и пранкерами

Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос на удаление видео разговора британского министра обороны Бена Уоллеса с российскими пранкерами... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:42

2022-03-23T17:42

2022-03-23T22:02

в мире

великобритания

украина

нато

бен уоллес

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365121_0:78:2296:1370_1920x0_80_0_0_433e7b91440d6d5535b16b04f71b73b9.jpg

ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос на удаление видео разговора британского министра обороны Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Ранее глава ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около десяти минут. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.Пранкеры утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения страной ядерного оружия."Так как российское государство было ответственно за обманный звонок, мы пишем вам, настоятельно призывая удалить (или по крайней мере заблокировать) доступ к видео в соответствии с политикой Google/YouTube, объявленных 11 марта", — говорится в опубликованном письме.Оборонное ведомство Британии утверждает, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактического содержания.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220322/prank-1779460350.html

https://ria.ru/20220322/priznanie-1779497422.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, украина, нато, бен уоллес, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)