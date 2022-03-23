https://ria.ru/20220323/poteri-1779703258.html
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России - РИА Новости, 23.03.2022
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:33
2022-03-23T17:33
2022-03-23T17:58
экономика
россия
санкции
сша
европа
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации.Говоря об облете РФ западными компаниями, Савельев сказал: "Потери у них будут - по европейским компаниям если взять - от 2 до 3 миллиардов долларов за год".По его словам, американские компании потеряют меньше - "примерно 500 миллионов долларов".
https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, сша, европа, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
17:33 23.03.2022 (обновлено: 17:58 23.03.2022)
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
Савельев: авиакомпании Европы из-за облета России потеряют три миллиарда долларов в год