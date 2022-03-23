https://ria.ru/20220323/poteri-1779703258.html

Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России

Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России - РИА Новости, 23.03.2022

Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России

Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:33

2022-03-23T17:33

2022-03-23T17:58

экономика

россия

санкции

сша

европа

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации.Говоря об облете РФ западными компаниями, Савельев сказал: "Потери у них будут - по европейским компаниям если взять - от 2 до 3 миллиардов долларов за год".По его словам, американские компании потеряют меньше - "примерно 500 миллионов долларов".

https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, сша, европа, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)