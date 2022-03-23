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Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России - РИА Новости, 23.03.2022
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Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России - РИА Новости, 23.03.2022
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:33
2022-03-23T17:58
экономика
россия
санкции
сша
европа
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации.Говоря об облете РФ западными компаниями, Савельев сказал: "Потери у них будут - по европейским компаниям если взять - от 2 до 3 миллиардов долларов за год".По его словам, американские компании потеряют меньше - "примерно 500 миллионов долларов".
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экономика, россия, санкции, сша, европа, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
17:33 23.03.2022 (обновлено: 17:58 23.03.2022)
 
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России

Савельев: авиакомпании Европы из-за облета России потеряют три миллиарда долларов в год

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Потери европейских авиакомпаний из-за облета РФ составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год, американских - около 500 миллионов долларов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации.
Говоря об облете РФ западными компаниями, Савельев сказал: "Потери у них будут - по европейским компаниям если взять - от 2 до 3 миллиардов долларов за год".
По его словам, американские компании потеряют меньше - "примерно 500 миллионов долларов".
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:05
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию
 
ЭкономикаРоссияСанкцииСШАЕвропаВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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