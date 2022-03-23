https://ria.ru/20220323/poteri-1779618609.html

Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным

Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным - РИА Новости, 23.03.2022

Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным

Минобороны опубликует информацию о потерях во время спецоперации на Украине тогда, когда почитает нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:14

2022-03-23T13:14

2022-03-23T15:06

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295654_0:40:1655:971_1920x0_80_0_0_d17f7532744ffc0f222e71904ee9898b.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны опубликует информацию о потерях во время спецоперации на Украине тогда, когда почитает нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф