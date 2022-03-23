https://ria.ru/20220323/poteri-1779618609.html
Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным
Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным - РИА Новости, 23.03.2022
Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным
Минобороны опубликует информацию о потерях во время спецоперации на Украине тогда, когда почитает нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:14
2022-03-23T13:14
2022-03-23T15:06
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295654_0:40:1655:971_1920x0_80_0_0_d17f7532744ffc0f222e71904ee9898b.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны опубликует информацию о потерях во время спецоперации на Украине тогда, когда почитает нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295654_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_b0a37ec694e03ee15b95294b7a61be46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
13:14 23.03.2022 (обновлено: 15:06 23.03.2022)
Песков: МО даст информацию о потерях на Украине, когда сочтет нужным
Песков: Минобороны предоставит информацию о потерях на Украине, когда посчитает нужным