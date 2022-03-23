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Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров - РИА Новости, 23.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220323/posevnaya-1779709447.html
Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров
Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров - РИА Новости, 23.03.2022
Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров
В Тверской области в 2022 году увеличат общие посевные площади на 6,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:50
2022-03-23T18:10
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году увеличат общие посевные площади на 6,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.Под урожай текущего года хозяйства региона засеяли 18,5 тысяч гектаров озимых зерновых культур, что больше, чем в предыдущем году на 7,9 тысяч гектаров.В пресс-службе также отметили, что в соответствии с прогнозом на 2022 год яровой сев составит 133,4 тысячи гектаров. Работа по подготовке к весеннему севу проходит в штатном режиме: аграрии формируют запасы семян, топлива, минеральных удобрений, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, экономика, тверская область
17:50 23.03.2022 (обновлено: 18:10 23.03.2022)
 

Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПосевные площади в Тверской области увеличат почти на 7 тысяч гектаров
Посевные площади в Тверской области увеличат почти на 7 тысяч гектаров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Посевные площади в Тверской области увеличат почти на 7 тысяч гектаров
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году увеличат общие посевные площади на 6,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Под урожай текущего года хозяйства региона засеяли 18,5 тысяч гектаров озимых зерновых культур, что больше, чем в предыдущем году на 7,9 тысяч гектаров.
"Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. При необходимости – оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов", – сказал глава региона Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
В пресс-службе также отметили, что в соответствии с прогнозом на 2022 год яровой сев составит 133,4 тысячи гектаров. Работа по подготовке к весеннему севу проходит в штатном режиме: аграрии формируют запасы семян, топлива, минеральных удобрений, отметили в пресс-службе.
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