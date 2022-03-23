https://ria.ru/20220323/posevnaya-1779709447.html

Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров

Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров - РИА Новости, 23.03.2022

Посевные площади в Тверской области увеличат почти на семь тысяч гектаров

В Тверской области в 2022 году увеличат общие посевные площади на 6,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:50

2022-03-23T17:50

2022-03-23T18:10

тверская область

игорь руденя

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году увеличат общие посевные площади на 6,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.Под урожай текущего года хозяйства региона засеяли 18,5 тысяч гектаров озимых зерновых культур, что больше, чем в предыдущем году на 7,9 тысяч гектаров.В пресс-службе также отметили, что в соответствии с прогнозом на 2022 год яровой сев составит 133,4 тысячи гектаров. Работа по подготовке к весеннему севу проходит в штатном режиме: аграрии формируют запасы семян, топлива, минеральных удобрений, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика, тверская область