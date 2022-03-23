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МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/pomosch-1779557602.html
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР
Почти 18 тонн гуманитарного груза доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:11
2022-03-23T07:21
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 18 тонн гуманитарного груза доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что на территории палаточного городка организовано все для комфортного пребывания: теплые модули, постельные принадлежности, возможность зарядить мобильные устройства. Обеспечено горячее питание."Подвоз гумпомощи будет осуществляться российскими спасателями на постоянной основе. Мобильный городок из 30 палаток, рассчитанный на 450 человек, работает круглосуточно", - добавляется в сообщении.Ранее мобильный городок и необходимое оборудование было доставлено спасателями Донского спасательного центра МЧС России в село Безыменное ДНР.
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html
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донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
07:11 23.03.2022 (обновлено: 07:21 23.03.2022)
 
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР

МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в городок жизнеобеспечения в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители получают гуманитарную помощь
Жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители получают гуманитарную помощь
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 18 тонн гуманитарного груза доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.
"Колоннами МЧС России доставлено почти 18 тонн гуманитарного груза. В состав которого вошло все самое необходимое - продукты, детское питание, а также предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории палаточного городка организовано все для комфортного пребывания: теплые модули, постельные принадлежности, возможность зарядить мобильные устройства. Обеспечено горячее питание.
"Подвоз гумпомощи будет осуществляться российскими спасателями на постоянной основе. Мобильный городок из 30 палаток, рассчитанный на 450 человек, работает круглосуточно", - добавляется в сообщении.
Ранее мобильный городок и необходимое оборудование было доставлено спасателями Донского спасательного центра МЧС России в село Безыменное ДНР.
Жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 03:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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