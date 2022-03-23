https://ria.ru/20220323/pomosch-1779557602.html
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР
Почти 18 тонн гуманитарного груза доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:11
2022-03-23T07:11
2022-03-23T07:21
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 18 тонн гуманитарного груза доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что на территории палаточного городка организовано все для комфортного пребывания: теплые модули, постельные принадлежности, возможность зарядить мобильные устройства. Обеспечено горячее питание."Подвоз гумпомощи будет осуществляться российскими спасателями на постоянной основе. Мобильный городок из 30 палаток, рассчитанный на 450 человек, работает круглосуточно", - добавляется в сообщении.Ранее мобильный городок и необходимое оборудование было доставлено спасателями Донского спасательного центра МЧС России в село Безыменное ДНР.
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
07:11 23.03.2022 (обновлено: 07:21 23.03.2022)
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в ДНР
МЧС России доставило почти 18 тонн гуманитарного груза в городок жизнеобеспечения в ДНР