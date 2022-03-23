https://ria.ru/20220323/polsha-1779708799.html

Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей

Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей - РИА Новости, 23.03.2022

Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей

Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:47

2022-03-23T17:47

2022-03-23T17:48

россия

польша

варшава

мид польши

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией."Ну если не к формальному разрыву (дипотношений), то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Андреев заявил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности.

https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, польша, варшава, мид польши, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)