https://ria.ru/20220323/polsha-1779708799.html
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей - РИА Новости, 23.03.2022
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей
Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:47
2022-03-23T17:47
2022-03-23T17:48
россия
польша
варшава
мид польши
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией."Ну если не к формальному разрыву (дипотношений), то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Андреев заявил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, варшава, мид польши, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:47 23.03.2022 (обновлено: 17:48 23.03.2022)
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей
Посол Андреев: высылка дипломатов приведет к фактическому обнулению дипотношений с Польшей