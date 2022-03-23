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Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей - РИА Новости, 23.03.2022
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Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей - РИА Новости, 23.03.2022
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей
Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:47
2022-03-23T17:48
россия
польша
варшава
мид польши
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией."Ну если не к формальному разрыву (дипотношений), то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Андреев заявил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html
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россия, польша, варшава, мид польши, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:47 23.03.2022 (обновлено: 17:48 23.03.2022)
 
Посол: высылка дипломатов приведет к обнулению дипотношений с Польшей

Посол Андреев: высылка дипломатов приведет к фактическому обнулению дипотношений с Польшей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Польши приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений Москвы с Варшавой, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
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"Ну если не к формальному разрыву (дипотношений), то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Андреев заявил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности.
 
РоссияПольшаВаршаваМИД ПольшиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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