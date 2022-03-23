https://ria.ru/20220323/polsha-1779644305.html

В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой

В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой - РИА Новости, 23.03.2022

В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой

Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:53

2022-03-23T14:53

2022-03-23T14:53

в мире

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg

ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении", - сказал Ясина.

https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия