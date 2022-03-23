https://ria.ru/20220323/polsha-1779644305.html
В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой
В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой - РИА Новости, 23.03.2022
В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой
Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:53
2022-03-23T14:53
2022-03-23T14:53
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Польша заявила ранее, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении", - сказал Ясина.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия
В Варшаве заявили, что не разрывают дипломатических отношений с Москвой
Пресс-секретарь МИД Польши Ясина: решения о разрыве дипотношений с Россией нет