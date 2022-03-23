https://ria.ru/20220323/polsha-1779630389.html

У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме

У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022

У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:58

2022-03-23T13:58

2022-03-23T13:58

в мире

россия

польша

госдума рф

алексей чепа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия обязательно ответит на это, при этом Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки работников посольств.В среду польский портал "Онет" со ссылкой на источники в правительстве страны сообщил, что польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует их дипломатическому статусу. Ранее на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что спецслужба Польши подготовила и передала в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Российская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, обращая внимание, что эти утверждения являются бездоказательными. Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.

https://ria.ru/20220323/vysylka-1779623591.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, госдума рф, алексей чепа