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У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022
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У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме
У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022
У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме
Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:58
2022-03-23T13:58
в мире
россия
польша
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия обязательно ответит на это, при этом Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки работников посольств.В среду польский портал "Онет" со ссылкой на источники в правительстве страны сообщил, что польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует их дипломатическому статусу. Ранее на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что спецслужба Польши подготовила и передала в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Российская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, обращая внимание, что эти утверждения являются бездоказательными. Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.
https://ria.ru/20220323/vysylka-1779623591.html
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в мире, россия, польша, госдума рф, алексей чепа
13:58 23.03.2022
 
У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме

Депутат Чепа: Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия обязательно ответит на это, при этом Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки работников посольств.
"Россия обязательно ответит, несомненно. И поляки это прекрасно знают. Они могли любую цифру (дипломатов) назвать. Это абсолютно понятно, это продолжение всех тех шагов, которых (у них) практически уже и не осталось, больше ничего и нет. Только разрыв дипломатических отношений", - заявил депутат.
В среду польский портал "Онет" со ссылкой на источники в правительстве страны сообщил, что польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует их дипломатическому статусу. Ранее на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что спецслужба Польши подготовила и передала в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Российская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, обращая внимание, что эти утверждения являются бездоказательными.
Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
13:29
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
 
В миреРоссияПольшаГосдума РФАлексей Чепа
 
 
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