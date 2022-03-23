У Польши не осталось шагов против России, заявили в Госдуме
Депутат Чепа: Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки российских дипломатов
Здание Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя высылку из Польши обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ, заявил РИА Новости, что Россия обязательно ответит на это, при этом Варшаве больше ничего не остается, кроме высылки работников посольств.
"Россия обязательно ответит, несомненно. И поляки это прекрасно знают. Они могли любую цифру (дипломатов) назвать. Это абсолютно понятно, это продолжение всех тех шагов, которых (у них) практически уже и не осталось, больше ничего и нет. Только разрыв дипломатических отношений", - заявил депутат.
В среду польский портал "Онет" со ссылкой на источники в правительстве страны сообщил, что польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует их дипломатическому статусу. Ранее на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что спецслужба Польши подготовила и передала в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Российская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, обращая внимание, что эти утверждения являются бездоказательными.
Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.