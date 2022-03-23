https://ria.ru/20220323/polsha-1779600222.html
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши
Посольство РФ в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:04
2022-03-23T12:04
2022-03-23T12:04
в мире
польша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши."Сообщения о высылке дипломатов оставляем без комментариев", - добавил он.Ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало из высылки.
https://ria.ru/20220318/evroparlament-1778843738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши
Посольство в Варшаве подтвердило факт вызова главы российской дипмиссии в МИД Польши