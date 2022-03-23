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Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
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Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши
Посольство РФ в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:04
2022-03-23T12:04
в мире
польша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши."Сообщения о высылке дипломатов оставляем без комментариев", - добавил он.Ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало из высылки.
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в мире, польша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:04 23.03.2022
 
Посольство в Варшаве подтвердило вызов российского дипломата в МИД Польши

Посольство в Варшаве подтвердило факт вызова главы российской дипмиссии в МИД Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши.
"Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД", - заявил агентству официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
"Сообщения о высылке дипломатов оставляем без комментариев", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало из высылки.
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