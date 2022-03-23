https://ria.ru/20220323/polsha-1779599920.html

Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины

Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украине. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:03

2022-03-23T12:03

2022-03-23T12:04

в мире

россия

украина

львов

нато

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украине.По его словам, польские власти заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду"."Плюс я не исключаю, что, когда они говорят о миротворцах, наверное, имеется в виду их границы - запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли - такое было в прошлом", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

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украина

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, львов, нато, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, польша