https://ria.ru/20220323/polsha-1779596076.html
В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки
В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки - РИА Новости, 23.03.2022
В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подозревает в шпионаже более 40 российских дипломатов, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:47
2022-03-23T11:47
2022-03-23T12:26
польша
станислав жарин
мид польши
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россия
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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подозревает в шпионаже более 40 российских дипломатов, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.Он уточнил, что ведомство предложило МИД Польши срочно выслать из страны фигурантов списка.При этом Жарин предположил, что о высылке посла России речи не идет, заявив, что у него "нет таких данных".Ранее о том, что в МИД Польши утром 23 марта вызвали главу российской дипмиссии Сергея Андреева, написал портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Официальный представитель посольства Владимир Александров подтвердил это РИА Новости. При этом собеседник агентства не стал комментировать сообщения о высылке дипломатов.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что если Варшава пойдет на такие шаги, Москва даст "соответствующий" ответ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/diplomaty-1778883555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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польша, станислав жарин, мид польши, в мире, россия
11:47 23.03.2022 (обновлено: 12:26 23.03.2022)
В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки
Польская спецслужба потребовала выслать 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже
ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подозревает в шпионаже более 40 российских дипломатов, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.
"Агентство внутренней безопасности подготовило список из 45 идентифицированных лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в Министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие", — сказал представитель ABW.
Он уточнил, что ведомство предложило МИД Польши
срочно выслать из страны фигурантов списка.
При этом Жарин предположил, что о высылке посла России речи не идет, заявив, что у него "нет таких данных".
Ранее о том, что в МИД Польши утром 23 марта вызвали главу российской дипмиссии Сергея Андреева, написал портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Официальный представитель посольства Владимир Александров подтвердил это РИА Новости. При этом собеседник агентства не стал комментировать сообщения о высылке дипломатов.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила РИА Новости, что если Варшава пойдет на такие шаги, Москва даст "соответствующий" ответ.