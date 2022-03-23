https://ria.ru/20220323/polsha-1779596076.html

В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки

В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки - РИА Новости, 23.03.2022

В Польше подготовили список из 45 российских дипломатов для высылки

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подозревает в шпионаже более 40 российских дипломатов, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:47

2022-03-23T11:47

2022-03-23T12:26

польша

станислав жарин

мид польши

в мире

россия

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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подозревает в шпионаже более 40 российских дипломатов, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.Он уточнил, что ведомство предложило МИД Польши срочно выслать из страны фигурантов списка.При этом Жарин предположил, что о высылке посла России речи не идет, заявив, что у него "нет таких данных".Ранее о том, что в МИД Польши утром 23 марта вызвали главу российской дипмиссии Сергея Андреева, написал портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Официальный представитель посольства Владимир Александров подтвердил это РИА Новости. При этом собеседник агентства не стал комментировать сообщения о высылке дипломатов.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что если Варшава пойдет на такие шаги, Москва даст "соответствующий" ответ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/diplomaty-1778883555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, станислав жарин, мид польши, в мире, россия