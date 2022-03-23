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СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж" - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж"
СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж" - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж"
Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:15
2022-03-23T11:59
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
мид польши
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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов.Утверждается, что утром 23 марта российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.По данным портала, список дипломатов, "которые, по мнению польских властей, осуществляли на польской территории деятельность, противоречащую Венской конвенции", насчитывает около четырех десятков человек, среди них есть сотрудники российского посольства в Варшаве.По информации с сайта дипмиссии, в ней работает чуть более 50 дипломатов.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779573042.html
польша
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в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), мид польши
11:15 23.03.2022 (обновлено: 11:59 23.03.2022)
 
СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж"

Onet: Польша высылает около 40 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов.

"Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", — говорится в публикации.

Утверждается, что утром 23 марта российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
По данным портала, список дипломатов, "которые, по мнению польских властей, осуществляли на польской территории деятельность, противоречащую Венской конвенции", насчитывает около четырех десятков человек, среди них есть сотрудники российского посольства в Варшаве.
По информации с сайта дипмиссии, в ней работает чуть более 50 дипломатов.
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В миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)МИД Польши
 
 
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