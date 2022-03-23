https://ria.ru/20220323/polsha-1779586470.html

СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж"

СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж" - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ сообщили о высылке 40 российских дипломатов из Польши "за шпионаж"

Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:15

2022-03-23T11:15

2022-03-23T11:59

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

мид польши

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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов.Утверждается, что утром 23 марта российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.По данным портала, список дипломатов, "которые, по мнению польских властей, осуществляли на польской территории деятельность, противоречащую Венской конвенции", насчитывает около четырех десятков человек, среди них есть сотрудники российского посольства в Варшаве.По информации с сайта дипмиссии, в ней работает чуть более 50 дипломатов.

https://ria.ru/20220323/polsha-1779573042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), мид польши