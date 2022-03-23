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СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку
СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку
Сотрудника одного из польских управлений гражданского состояния (ЗАГС) задержали "за деятельность в пользу российской разведки", ему уже предъявлены... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:16
2022-03-23T10:16
в мире
польша
признание днр и лнр в россии
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудника одного из польских управлений гражданского состояния (ЗАГС) задержали "за деятельность в пользу российской разведки", ему уже предъявлены соответствующие обвинения, утверждает радиостанция RMF FM."Сотрудник одного из варшавских управлений гражданского состояния был задержан за деятельность в пользу российской разведки. Он копировал и передавал русским ценные документы, касающиеся поляков и проживающих в нашей стране иностранцев", - говорится в сообщении.По утверждению радиостанции, задержанный "поддерживал очень интенсивные контакты с российскими офицерами, и следователи оценивают, что материалы, передаваемые им, были оперативно ценными".Расследование дела проводят Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности, мужчине уже предъявлены обвинения в шпионаже, отмечается в сообщении. Помимо этого, его обвиняют в превышении служебных полномочий.Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20220304/razvedka-1776447766.html
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в мире, польша, признание днр и лнр в россии
10:16 23.03.2022
 
СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку

RMF FM: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку

© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Польская полиция
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудника одного из польских управлений гражданского состояния (ЗАГС) задержали "за деятельность в пользу российской разведки", ему уже предъявлены соответствующие обвинения, утверждает радиостанция RMF FM.
"Сотрудник одного из варшавских управлений гражданского состояния был задержан за деятельность в пользу российской разведки. Он копировал и передавал русским ценные документы, касающиеся поляков и проживающих в нашей стране иностранцев", - говорится в сообщении.
По утверждению радиостанции, задержанный "поддерживал очень интенсивные контакты с российскими офицерами, и следователи оценивают, что материалы, передаваемые им, были оперативно ценными".
Расследование дела проводят Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности, мужчине уже предъявлены обвинения в шпионаже, отмечается в сообщении. Помимо этого, его обвиняют в превышении служебных полномочий.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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