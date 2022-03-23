https://ria.ru/20220323/politsiya-1779609109.html

Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин

Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин - РИА Новости, 23.03.2022

Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин

Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных автомобилей, но о приостановке использования исправных машин речи не идет, сообщил РИА... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:44

2022-03-23T12:44

2022-03-23T12:44

авто

россия

екатеринбург

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

свердловская область

происшествия

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных автомобилей, но о приостановке использования исправных машин речи не идет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее в социальных сетях появилось распоряжение начальника УМВД по Екатеринбургу о приостановке с 1 апреля эксплуатации служебного автотранспорта импортного производства в связи с введением экономических санкций против РФ и невозможностью проведения ремонта и техобслуживания."Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается", - сказал Горелых.По его словам, в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%, все они преимущественно новые."Даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия", - подчеркнул представитель МВД.

https://ria.ru/20220321/renault-1779340226.html

https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html

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Владимир Лаврентьев

авто, россия, екатеринбург, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, происшествия, валерий горелых