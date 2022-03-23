https://ria.ru/20220323/politsiya-1779609109.html
Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин
Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин - РИА Новости, 23.03.2022
Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин
Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных автомобилей, но о приостановке использования исправных машин речи не идет, сообщил РИА... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:44
2022-03-23T12:44
2022-03-23T12:44
авто
россия
екатеринбург
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
свердловская область
происшествия
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных автомобилей, но о приостановке использования исправных машин речи не идет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее в социальных сетях появилось распоряжение начальника УМВД по Екатеринбургу о приостановке с 1 апреля эксплуатации служебного автотранспорта импортного производства в связи с введением экономических санкций против РФ и невозможностью проведения ремонта и техобслуживания."Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается", - сказал Горелых.По его словам, в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%, все они преимущественно новые."Даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия", - подчеркнул представитель МВД.
https://ria.ru/20220321/renault-1779340226.html
https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, екатеринбург, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, происшествия, валерий горелых
Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных машин
Свердловское МВД опровергло данные о приостановке использования импортных служебных машин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга временно прекратила ремонт импортных служебных автомобилей, но о приостановке использования исправных машин речи не идет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в социальных сетях появилось распоряжение начальника УМВД по Екатеринбургу
о приостановке с 1 апреля эксплуатации служебного автотранспорта импортного производства в связи с введением экономических санкций против РФ
и невозможностью проведения ремонта и техобслуживания.
"Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается", - сказал Горелых.
По его словам, в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%, все они преимущественно новые.
"Даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия", - подчеркнул представитель МВД.