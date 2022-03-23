https://ria.ru/20220323/polety-1779556735.html

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию - РИА Новости, 23.03.2022

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, решила приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой из-за необходимости РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:39

2022-03-23T06:39

2022-03-23T10:41

vietnam airlines

россия

вьетнам

в мире

туризм

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779567228_0:99:3465:2048_1920x0_80_0_0_ea56813615dfa8fefb03dd03aae6ae8d.jpg

БАНГКОК, 23 мар — РИА Новости. Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, решила приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.Полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения.Авиакомпания в специальном заявлении выразила сожаления в связи с форс-мажорными обстоятельствами и предложила пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, вернуть их с полной компенсацией или перенести путешествие на период, когда полеты в Москву возобновятся.Vietnam Airlines — одна из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию. Рейсы в Москву, два месяца назад возобновленные после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, выполняются один раз в неделю.Авиакомпания заявила, что прилагает все возможные усилия к скорейшему возобновлению полетов, сообщает VNA.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220317/airserbia-1778624141.html

https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778232542.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

vietnam airlines, россия, вьетнам, в мире, туризм, новости - туризм