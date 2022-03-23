06:39 23.03.2022 (обновлено: 10:41 23.03.2022)
Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию
Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию из-за пересмотра страховых процедур
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту Шереметьево
Самолет авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту Шереметьево
БАНГКОК, 23 мар — РИА Новости. Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, решила приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения.
Авиакомпания в специальном заявлении выразила сожаления в связи с форс-мажорными обстоятельствами и предложила пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, вернуть их с полной компенсацией или перенести путешествие на период, когда полеты в Москву возобновятся.
Vietnam Airlines — одна из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию. Рейсы в Москву, два месяца назад возобновленные после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, выполняются один раз в неделю.
17 марта, 11:52ТуризмAir Serbia продолжает летать в Россию
Авиакомпания заявила, что прилагает все возможные усилия к скорейшему возобновлению полетов, сообщает VNA.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация из-за санкций рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
15 марта, 12:36Туризм"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению