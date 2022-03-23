Рейтинг@Mail.ru
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/pokushenie-1779572000.html
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа - РИА Новости, 23.03.2022
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа
Житель Хабаровска пытался зарезать ножом соседа, который громко делал ремонт в соседней квартире, за это его осудили на 7 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:07
происшествия
жилье
хабаровск
россия
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска пытался зарезать ножом соседа, который громко делал ремонт в соседней квартире, за это его осудили на 7 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края."Подсудимый, 34-летний житель Хабаровска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей матери, возмутился тем, что сосед громко делает ремонт и нарушает его покой. Взял нож и направился к соседу. В ходе конфликта он нанес мужчине не менее пяти ударов в различные части тела, в том числе в грудную клетку", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что предотвратить убийство смог другой сосед.В отношении мужчины заведено дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Индустриальным районным судом Хабаровска ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину не признал, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775610138.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, хабаровск, россия, хабаровский край
10:07 23.03.2022
 
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа

Житель Хабаровска получил семь лет колонии за попытку убить громко делающего ремонт соседа

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска пытался зарезать ножом соседа, который громко делал ремонт в соседней квартире, за это его осудили на 7 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Подсудимый, 34-летний житель Хабаровска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей матери, возмутился тем, что сосед громко делает ремонт и нарушает его покой. Взял нож и направился к соседу. В ходе конфликта он нанес мужчине не менее пяти ударов в различные части тела, в том числе в грудную клетку", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что предотвратить убийство смог другой сосед.
В отношении мужчины заведено дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Индустриальным районным судом Хабаровска ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину не признал, уточнили в прокуратуре.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 16:37
Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии
 
ПроисшествияЖильеХабаровскРоссияХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала