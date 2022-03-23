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Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа - РИА Новости, 23.03.2022
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа
Житель Хабаровска пытался зарезать ножом соседа, который громко делал ремонт в соседней квартире, за это его осудили на 7 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:07
происшествия
жилье
хабаровск
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Житель Хабаровска пытался зарезать ножом соседа, который громко делал ремонт в соседней квартире, за это его осудили на 7 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края."Подсудимый, 34-летний житель Хабаровска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей матери, возмутился тем, что сосед громко делает ремонт и нарушает его покой. Взял нож и направился к соседу. В ходе конфликта он нанес мужчине не менее пяти ударов в различные части тела, в том числе в грудную клетку", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что предотвратить убийство смог другой сосед.В отношении мужчины заведено дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Индустриальным районным судом Хабаровска ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину не признал, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775610138.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, хабаровск, россия, хабаровский край
Хабаровчанину вынесли приговор из-за попытки убить делающего ремонт соседа
Житель Хабаровска получил семь лет колонии за попытку убить громко делающего ремонт соседа