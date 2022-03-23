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СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737 - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737
СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737 - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737
Масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая приостановлена... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:43
2022-03-23T06:44
в мире
китай
boeing 737
china eastern airlines
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая приостановлена из-за дождя, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Отмечается, что далее планируется не только возобновить поиск пропавших без вести и бортовых самописцев, но также провести дренажные работы, так как, по словам спасателей, местная почва впитывает много воды и существует вероятность схода оползня в районе поисков, что может значительно осложнить работу.Телеканал также сообщает, что на месте крушения до сих пор пахнет горючим.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.
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в мире, китай, boeing 737, china eastern airlines
06:43 23.03.2022 (обновлено: 06:44 23.03.2022)
 
СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737

CCTV: в Китае из-за дождя приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737

CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79PСамолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79P
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая приостановлена из-за дождя, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что далее планируется не только возобновить поиск пропавших без вести и бортовых самописцев, но также провести дренажные работы, так как, по словам спасателей, местная почва впитывает много воды и существует вероятность схода оползня в районе поисков, что может значительно осложнить работу.
Телеканал также сообщает, что на месте крушения до сих пор пахнет горючим.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.
Люди на въезде в деревню Лу рядом с местом крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines. 22 марта 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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В миреКитайBoeing 737China Eastern Airlines
 
 
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