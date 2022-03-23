https://ria.ru/20220323/poisk-1779556878.html

СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737

СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737 - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ: в Китае приостановили поисковые работы на месте крушения Boeing 737

Масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая приостановлена... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:43

2022-03-23T06:43

2022-03-23T06:44

в мире

китай

boeing 737

china eastern airlines

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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая приостановлена из-за дождя, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Отмечается, что далее планируется не только возобновить поиск пропавших без вести и бортовых самописцев, но также провести дренажные работы, так как, по словам спасателей, местная почва впитывает много воды и существует вероятность схода оползня в районе поисков, что может значительно осложнить работу.Телеканал также сообщает, что на месте крушения до сих пор пахнет горючим.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/krushenie-1779495079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, boeing 737, china eastern airlines