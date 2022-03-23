https://ria.ru/20220323/peshka-1779556393.html

Эксперт: Японии грозит повторение ошибок Киева и превращение в "пешку" США

Эксперт: Японии грозит повторение ошибок Киева и превращение в "пешку" США - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт: Японии грозит повторение ошибок Киева и превращение в "пешку" США

Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в "пешку" США, считает научный сотрудник международного института исследования проблем мира при... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:30

2022-03-23T06:30

2022-03-23T06:31

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япония

сша

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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в "пешку" США, считает научный сотрудник международного института исследования проблем мира при университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида."Китай всегда придерживался концепции мира при решении международных вопросов. Что касается отношений с Японией, такая концепция в основном проявляется в таких вопросах как амнистия военных преступников, отказ от военных репараций и достижении консенсуса с Японией по принципу "одного Китая", - заявил Рюдзи Исида в ходе онлайн-семинара аналитического центра "Тайхэ", посвященного вопросу влияния российско-украинского конфликта на ситуацию в Восточной Азии.Однако, добавил он, Япония и США отказались от вышеупомянутых мирных принципов и международных договоров, даже пытались изменить статус-кво своей силой, требуя военного вмешательства в тайваньский вопрос.Исида полагает, что "Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в стратегическую "пешку" США". Он призвал Японию вернуться к первоначальному намерению, которое заключалось в нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией.В свою очередь бывший член Палаты представителей Японии и известный юрист Хидэко Ито заявила, что российско-украинский конфликт вызвал в Японии широкие дискуссии, усилились голоса японских консерваторов, призывающих к пересмотру пацифистской 9-й статьи конституции (закрепляет отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и запрещает Японии иметь армию).По ее словам, "цель Японии состоит не в "укреплении самообороны", а в укреплении "самообороны в рамках конституции", мы должны решительно противостоять укреплению японо-американского военного союза из-за враждебной политики США по отношению к Китаю".При этом член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР (ВК НПКСК), бывший декан Института международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго отметил, что "китайско-американские отношения важны как никогда, Китаю и США как никогда необходимо уважать основные интересы друг друга"."Страны Восточной Азии не должны выбирать сторону между Китаем и США, а должны выносить собственные суждения, исходя из обстоятельств конкретных вопросов. Им необходимо поддерживать Китай и США в преодолении разногласий, избегании конфронтации и укреплении сотрудничества по вопросам, представляющим всеобщий интерес", - заявил Цзя Цинго.Он напомнил, что в 2022 году Китай и Япония отмечают 50 лет с момента нормализации дипломатических отношений, и Пекину с Токио, по его словам, необходимо задуматься о прошлом и внести свой вклад в будущее двух стран, а также в мир, стабильность и процветание в Восточной Азии.

https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, сша