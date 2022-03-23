https://ria.ru/20220323/perelety-1779660515.html
Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны
Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны
Эксперты узнали, куда летают россияне через открытые Турцию, Сербию и ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:17
2022-03-23T19:17
2022-03-23T19:17
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты узнали, куда летают россияне через открытые Турцию, Сербию и ОАЭ, сообщает АТОР.По словам вице-президента компании ForwardKeys Оливье Понти, именно эти три страны являются основными перевалочными пунктами для туристов, путешествующих из РФ в Европу. Об этом свидетельствуют билеты, купленные в период с 28 февраля по 8 марта.Согласно результатам исследования, основными странами назначения в Европе при перелетах через Турцию стали Германия, Италия, Великобритания, Испания и Греция. Через Сербию соотечественники чаще всего направлялись в Черногорию, Францию, Швейцарию, Италию и на Кипр. А ОАЭ стали транзитной точкой для путешествующих в Германию, Великобританию, Италию и Францию.Уточняется, что Турция и ОАЭ также служили хабами, связывающими Россию с США и некоторыми азиатскими направлениями.
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РИА Новости
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новости - туризм, россия, италия, франция, турция, сербия, оаэ, великобритания, кипр, черногория, германия, швейцария, туризм, авиабилеты, сша, туристы, пассажиры
Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны
Эксперты ForwardKeys узнали, в какие страны едут россияне через Турцию, Сербию и ОАЭ
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Эксперты узнали, куда летают россияне через открытые Турцию, Сербию и ОАЭ, сообщает
АТОР.
По словам вице-президента компании ForwardKeys Оливье Понти, именно эти три страны являются основными перевалочными пунктами для туристов, путешествующих из РФ в Европу. Об этом свидетельствуют билеты, купленные в период с 28 февраля по 8 марта.
"Анализируя пропускную способность регулярных рейсов до введения санкций, мы отметили увеличение объемов перевозки на 50 процентов из России в Сербию, на 12 — в Турцию и на 5 — в ОАЭ", – пояснил Понти.
Согласно результатам исследования, основными странами назначения в Европе при перелетах через Турцию стали Германия, Италия, Великобритания, Испания и Греция. Через Сербию соотечественники чаще всего направлялись в Черногорию, Францию, Швейцарию, Италию и на Кипр. А ОАЭ стали транзитной точкой для путешествующих в Германию, Великобританию, Италию и Францию.
Уточняется, что Турция и ОАЭ также служили хабами, связывающими Россию с США и некоторыми азиатскими направлениями.