https://ria.ru/20220323/perelety-1779660515.html

Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны

Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперты рассказали, куда летают россияне через третьи страны

Эксперты узнали, куда летают россияне через открытые Турцию, Сербию и ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:17

2022-03-23T19:17

2022-03-23T19:17

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Эксперты узнали, куда летают россияне через открытые Турцию, Сербию и ОАЭ, сообщает АТОР.По словам вице-президента компании ForwardKeys Оливье Понти, именно эти три страны являются основными перевалочными пунктами для туристов, путешествующих из РФ в Европу. Об этом свидетельствуют билеты, купленные в период с 28 февраля по 8 марта.Согласно результатам исследования, основными странами назначения в Европе при перелетах через Турцию стали Германия, Италия, Великобритания, Испания и Греция. Через Сербию соотечественники чаще всего направлялись в Черногорию, Францию, Швейцарию, Италию и на Кипр. А ОАЭ стали транзитной точкой для путешествующих в Германию, Великобританию, Италию и Францию.Уточняется, что Турция и ОАЭ также служили хабами, связывающими Россию с США и некоторыми азиатскими направлениями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, италия, франция, турция, сербия, оаэ, великобритания, кипр, черногория, германия, швейцария, туризм, авиабилеты, сша, туристы, пассажиры