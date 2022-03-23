Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине
Пентагон: США начнут поставки Украине военной помощи на 800 миллионов долларов
Самолет с военной помощью из США на Украину
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 миллионов долларов и считают, что его реализация займет "много дней".
"Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент (США Джо Байден – ред.) должен начать прибывать... в течение следующего дня или около того", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
Доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов "на протяжении многих дней". Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.
Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, сказал чиновник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.