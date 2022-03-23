https://ria.ru/20220323/pentagon-1779765852.html

Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине

Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:44

2022-03-23T23:44

2022-03-23T23:44

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 миллионов долларов и считают, что его реализация займет "много дней"."Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент (США Джо Байден – ред.) должен начать прибывать... в течение следующего дня или около того", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.Доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов "на протяжении многих дней". Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, сказал чиновник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659528.html

https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, украина