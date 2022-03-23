Рейтинг@Mail.ru
Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/pentagon-1779765852.html
Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине
Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:44
2022-03-23T23:44
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_85dd469909418590e3331fe05fa95be6.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 миллионов долларов и считают, что его реализация займет "много дней"."Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент (США Джо Байден – ред.) должен начать прибывать... в течение следующего дня или около того", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.Доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов "на протяжении многих дней". Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, сказал чиновник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659528.html
https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_45e4425b9b493fac95fb6e290b7edd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, украина
23:44 23.03.2022
 
Пентагон анонсировал поставки крупнейшего пакета военной помощи Украине

Пентагон: США начнут поставки Украине военной помощи на 800 миллионов долларов

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterСамолет с военной помощью из США на Украину
Самолет с военной помощью из США на Украину - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Самолет с военной помощью из США на Украину
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США планируют на этой неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 миллионов долларов и считают, что его реализация займет "много дней".
"Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент (США Джо Байден – ред.) должен начать прибывать... в течение следующего дня или около того", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 15:54
Американская конгрессвумен назвала спецоперацию России на Украине успешной
Доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов "на протяжении многих дней". Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.
Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, сказал чиновник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 16:24
В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины
 
В миреСШАРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала