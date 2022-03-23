Шольц назвал операцию России на Украине преступлением
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что операция России на Украине "нарушает все правила"
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал вслед за американским президентом Джо Байденом называть российского лидера Владимира Путина "военным преступником", но назвал спецоперацию РФ по защите Донбасса "преступлением".
Ранее Байден заявил, что считает Путина "военным преступником". МИД РФ в связи с высказываниями Байдена вызвал посла США Джона Салливана и вручил ему ноту протеста. В МИД указали, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.
"Мы все едины в том, что эта война нарушает все правила. Она является преступлением. Это война Путина", - сказал Шольц в интервью изданию Zeit, отвечая на вопрос, считает ли он, как и Байден, что Путин является "военным преступником".
В интервью он также заявил о готовности к новым санкциям против России, но вновь заявил, что Германия не может моментально отказаться от импорта российских энергоносителей. На вопрос, возможны ли новые санкции в случае применения Россией химоружия на Украине, Шольц заявил, что обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал злонамеренными инсинуациями заявления, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие.
"Я в прямом разговоре с президентом Путиным предостерег его от того, чтобы использовать биологическое или химическое оружие. Российские утверждения, что Украина разрабатывала химическое и биологическое оружие или что США хотели применять такое оружие на Украине, что не соответствует действительности, показались мне скрытой угрозой, что Путин обдумывает применение такого оружия. Поэтому мне было важно ему четко и прямо сказать: это было бы неприемлемо и непростительно. Никто не должен даже думать об этом (применении химического или биологического оружия)", - заявил канцлер.
Также он ответил на критику, что Германия делает недостаточно для поддержки Украины, отметив, что Берлин поддерживает страну всеми способами, но не поддерживает идею вовлечения НАТО в конфликт, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям. Говоря о мирных переговорах, канцлер заявил, что любые договоренности должны вырабатываться самими украинцами, поэтому считает неприемлемым для Берлина влиять на содержание договоренностей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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