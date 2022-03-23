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Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/oon-1779608860.html
Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН
Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН - РИА Новости, 23.03.2022
Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН
Владимир Зеленский заявил, что международные институты, в том числе Совбез ООН, "не сработали" в деле урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:43
2022-03-23T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
украина
владимир зеленский
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что международные институты, в том числе Совбез ООН, "не сработали" в деле урегулирования украинского кризиса."Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности – что они могут? Они требуют реформирования", - сказал Зеленский в ходе выступления перед депутатами японского парламента. По его словам, эти организации "требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, действительно решать и действительно влиять, а не только обговаривать".В среду в Совбезе ООН пройдет голосование по проекту резолюции России по Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html
https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html
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в мире, оон, украина, владимир зеленский, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
12:43 23.03.2022
 
Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН

Президент Украины Зеленский: Совбез ООН не сработал, он требует реформирования

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что международные институты, в том числе Совбез ООН, "не сработали" в деле урегулирования украинского кризиса.
"Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности – что они могут? Они требуют реформирования", - сказал Зеленский в ходе выступления перед депутатами японского парламента. По его словам, эти организации "требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, действительно решать и действительно влиять, а не только обговаривать".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
07:29
В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым российским
В среду в Совбезе ООН пройдет голосование по проекту резолюции России по Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:12
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНУкраинаВладимир ЗеленскийСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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