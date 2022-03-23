Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирования ООН
Президент Украины Зеленский: Совбез ООН не сработал, он требует реформирования
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что международные институты, в том числе Совбез ООН, "не сработали" в деле урегулирования украинского кризиса.
"Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности – что они могут? Они требуют реформирования", - сказал Зеленский в ходе выступления перед депутатами японского парламента. По его словам, эти организации "требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, действительно решать и действительно влиять, а не только обговаривать".
В среду в Совбезе ООН пройдет голосование по проекту резолюции России по Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.