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США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
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США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров
США используют методы "ниже пояса", когда они заставляют страны в ООН голосовать так, как они хотят, против России, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:36
2022-03-23T12:36
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США используют методы "ниже пояса", когда они заставляют страны в ООН голосовать так, как они хотят, против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы сейчас... я про малые страны не говорю, они на большие страны давят, угрожают разрывом торговых отношений, новыми санкциями, лишь бы они голосовали в ООН так, как американцы того хотят", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.Министр напомнил, что на недавней Генассамблее в ходе голосования по Украине 145 стран проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию. "Из них больше 100 - вообще никаких санкций против нас не ввели и не введут. Но здесь важно пропагандистски показать, что Россия изолируется. И вот этим американцы занимаются, я считаю, недостойно великой державы подобного рода поведение, и недостойно великой державы использовать методы уж совсем "ниже пояса"", - отметил глава МИД РФ.Он уточнил, что знает многих людей в ООН. "Я знаю стопроцентно, что очень часто заставляют голосовать представителя той или иной страны в ООН так, как хотят американцы, путем напоминания, что у этого человека есть счет в американском банке, что его дети учатся в американском университете, ничем не гнушаются", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20220305/trevoga-1776636640.html
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в мире, россия, украина, генеральная ассамблея оон, оон, мгимо, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:36 23.03.2022
 
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров

Лавров: США методом "ниже пояса" заставляют страны в ООН голосовать, как хочет Вашингтон

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США используют методы "ниже пояса", когда они заставляют страны в ООН голосовать так, как они хотят, против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Американцы сейчас... я про малые страны не говорю, они на большие страны давят, угрожают разрывом торговых отношений, новыми санкциями, лишь бы они голосовали в ООН так, как американцы того хотят", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН
Министр напомнил, что на недавней Генассамблее в ходе голосования по Украине 145 стран проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию. "Из них больше 100 - вообще никаких санкций против нас не ввели и не введут. Но здесь важно пропагандистски показать, что Россия изолируется. И вот этим американцы занимаются, я считаю, недостойно великой державы подобного рода поведение, и недостойно великой державы использовать методы уж совсем "ниже пояса"", - отметил глава МИД РФ.
Он уточнил, что знает многих людей в ООН. "Я знаю стопроцентно, что очень часто заставляют голосовать представителя той или иной страны в ООН так, как хотят американцы, путем напоминания, что у этого человека есть счет в американском банке, что его дети учатся в американском университете, ничем не гнушаются", - пояснил Лавров.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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В миреРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООНООНМГИМОСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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