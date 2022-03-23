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США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров
США используют методы "ниже пояса", когда они заставляют страны в ООН голосовать так, как они хотят, против России, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:36
2022-03-23T12:36
2022-03-23T12:36
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США используют методы "ниже пояса", когда они заставляют страны в ООН голосовать так, как они хотят, против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы сейчас... я про малые страны не говорю, они на большие страны давят, угрожают разрывом торговых отношений, новыми санкциями, лишь бы они голосовали в ООН так, как американцы того хотят", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.Министр напомнил, что на недавней Генассамблее в ходе голосования по Украине 145 стран проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию. "Из них больше 100 - вообще никаких санкций против нас не ввели и не введут. Но здесь важно пропагандистски показать, что Россия изолируется. И вот этим американцы занимаются, я считаю, недостойно великой державы подобного рода поведение, и недостойно великой державы использовать методы уж совсем "ниже пояса"", - отметил глава МИД РФ.Он уточнил, что знает многих людей в ООН. "Я знаю стопроцентно, что очень часто заставляют голосовать представителя той или иной страны в ООН так, как хотят американцы, путем напоминания, что у этого человека есть счет в американском банке, что его дети учатся в американском университете, ничем не гнушаются", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20220305/trevoga-1776636640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, генеральная ассамблея оон, оон, мгимо, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
США используют в ООН методы "ниже пояса", заявил Лавров
Лавров: США методом "ниже пояса" заставляют страны в ООН голосовать, как хочет Вашингтон