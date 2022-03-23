https://ria.ru/20220323/oon-1779602266.html

Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН

Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:13

2022-03-23T12:13

2022-03-23T12:24

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать.В ходе выступления Лаврова в МГИМО ему был задан вопрос о вероятности переноса штаб-квартиры ООН из США, к примеру, в государство, придерживающееся нейтралитета в международных отношениях, или даже в развивающуюся страну."Над этим надо работать, у меня очень короткий ответ", - сказал российский министр. Каких-либо пояснений к сказанному Лавров не добавил.

https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии