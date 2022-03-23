https://ria.ru/20220323/oon-1779602266.html
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:13
2022-03-23T12:13
2022-03-23T12:24
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать.В ходе выступления Лаврова в МГИМО ему был задан вопрос о вероятности переноса штаб-квартиры ООН из США, к примеру, в государство, придерживающееся нейтралитета в международных отношениях, или даже в развивающуюся страну."Над этим надо работать, у меня очень короткий ответ", - сказал российский министр. Каких-либо пояснений к сказанному Лавров не добавил.
https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:13 23.03.2022 (обновлено: 12:24 23.03.2022)
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН
Глава МИД Лавров не исключил возможность переноса штаб-квартиры ООН