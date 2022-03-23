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Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 23.03.2022
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Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:13
2022-03-23T12:24
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать.В ходе выступления Лаврова в МГИМО ему был задан вопрос о вероятности переноса штаб-квартиры ООН из США, к примеру, в государство, придерживающееся нейтралитета в международных отношениях, или даже в развивающуюся страну."Над этим надо работать, у меня очень короткий ответ", - сказал российский министр. Каких-либо пояснений к сказанному Лавров не добавил.
https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:13 23.03.2022 (обновлено: 12:24 23.03.2022)
 
Лавров прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН

Глава МИД Лавров не исключил возможность переноса штаб-квартиры ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН в будущем, заявил, что над этим нужно работать.
В ходе выступления Лаврова в МГИМО ему был задан вопрос о вероятности переноса штаб-квартиры ООН из США, к примеру, в государство, придерживающееся нейтралитета в международных отношениях, или даже в развивающуюся страну.
"Над этим надо работать, у меня очень короткий ответ", - сказал российский министр. Каких-либо пояснений к сказанному Лавров не добавил.
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