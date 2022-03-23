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Совфед одобрил закон об охране Росгвардией важных государственных объектов
Совфед одобрил закон об охране Росгвардией важных государственных объектов - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил закон об охране Росгвардией важных государственных объектов
Совет Федерации одобрил в среду закон, закрепляющий полномочия президента РФ определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов и специальных РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:18
2022-03-23T20:18
2022-03-23T20:18
общество
совет федерации рф
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, закрепляющий полномочия президента РФ определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов и специальных грузов.Глава государства наделяется полномочиями определять порядок охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии.Также закон уточняет полномочия главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии.
https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Совфед одобрил закон об охране Росгвардией важных государственных объектов
Совфед одобрил закон о порядке охраны Росгвардией важных государственных объектов