https://ria.ru/20220323/odezhda-1779668493.html
Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду
Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду - РИА Новости, 23.03.2022
Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду
Минпромторг РФ не отмечает ажиотажного спроса в России на одежду и обувь, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:16
2022-03-23T16:16
2022-03-23T16:38
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не отмечает ажиотажного спроса в России на одежду и обувь, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."По широкой номенклатуре одежды, обуви мы не отмечаем какого-то ажиотажного спроса. При этом на фоне объективного роста цен на импорт и приостановку продаж некоторых брендов, хорошие преимущества получают наши собственный отечественные швейные производства", - отметил он.Мантуров подчеркнул, что министерство намерено всесторонне помогать российским производствам и брендам, специализирующимся на одежде и обуви.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779291479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика
16:16 23.03.2022 (обновлено: 16:38 23.03.2022)
Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду
Мантуров: Минпромторг не фиксирует ажиотажного спроса на обувь и одежду