https://ria.ru/20220323/odezhda-1779668493.html

Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду

Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду - РИА Новости, 23.03.2022

Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на обувь и одежду

Минпромторг РФ не отмечает ажиотажного спроса в России на одежду и обувь, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:16

2022-03-23T16:16

2022-03-23T16:38

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не отмечает ажиотажного спроса в России на одежду и обувь, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."По широкой номенклатуре одежды, обуви мы не отмечаем какого-то ажиотажного спроса. При этом на фоне объективного роста цен на импорт и приостановку продаж некоторых брендов, хорошие преимущества получают наши собственный отечественные швейные производства", - отметил он.Мантуров подчеркнул, что министерство намерено всесторонне помогать российским производствам и брендам, специализирующимся на одежде и обуви.

https://ria.ru/20220321/sakhar-1779291479.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика