16:14 23.03.2022 (обновлено: 16:30 23.03.2022)
Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет
Глава Минпромторга Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве
Девушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", - заявил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр напомнил, что сегодня в стране больше тысячи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения "цена-качество". "Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", - добавил он.