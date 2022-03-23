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Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет

Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет - РИА Новости, 23.03.2022

Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет

Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:14

2022-03-23T16:14

2022-03-23T16:30

санкции в отношении россии

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", - заявил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Министр напомнил, что сегодня в стране больше тысячи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения "цена-качество". "Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", - добавил он.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)