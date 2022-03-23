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Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет - РИА Новости, 23.03.2022
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Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет
Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет - РИА Новости, 23.03.2022
Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет
Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:14
2022-03-23T16:30
санкции в отношении россии
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", - заявил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Министр напомнил, что сегодня в стране больше тысячи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения "цена-качество". "Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", - добавил он.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:14 23.03.2022 (обновлено: 16:30 23.03.2022)
 
Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет

Глава Минпромторга Мантуров заверил, что проблем с покупкой одежды у россиян не возникнет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве
Девушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уход некоторых торговых марок, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", - заявил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр напомнил, что сегодня в стране больше тысячи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения "цена-качество". "Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", - добавил он.
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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