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Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/odezhda-1779555803.html
Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде
Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде
Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают женскую одежду, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:12
2022-03-23T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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МАРИУПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают женскую одежду, рассказал РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.По словам собеседника агентства, одного такого бойца ВСУ задержали в шубе, платье и женских туфлях."Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик", — сказал офицер.Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, донецкая народная республика, украина
06:12 23.03.2022 (обновлено: 10:33 23.03.2022)
 
Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

Украинские военные в женской одежде пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
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МАРИУПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают женскую одежду, рассказал РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.

"Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде", — сказал он.

По словам собеседника агентства, одного такого бойца ВСУ задержали в шубе, платье и женских туфлях.
"Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик", — сказал офицер.
Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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