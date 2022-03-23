https://ria.ru/20220323/odezhda-1779555803.html

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают женскую одежду, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:12

2022-03-23T06:12

2022-03-23T10:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают женскую одежду, рассказал РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.По словам собеседника агентства, одного такого бойца ВСУ задержали в шубе, платье и женских туфлях."Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик", — сказал офицер.Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220323/sneg-1779554142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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