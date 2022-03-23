https://ria.ru/20220323/obstrel-1779735394.html
Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска в среду выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 13... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:41
2022-03-23T19:41
2022-03-23T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 13 населенных пунктов республики, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
19:41 23.03.2022 (обновлено: 19:45 23.03.2022)
Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по Донбассу