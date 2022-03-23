https://ria.ru/20220323/obstrel-1779735394.html

Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили более 250 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска в среду выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 13... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:41

2022-03-23T19:41

2022-03-23T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 13 населенных пунктов республики, заявила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика